https://ria.ru/20230418/bayden-1866153140.html

Экс-госсекретарь США выразила уверенность в победе Байдена на выборах

Экс-госсекретарь США выразила уверенность в победе Байдена на выборах - РИА Новости, 18.04.2023

Экс-госсекретарь США выразила уверенность в победе Байдена на выборах

Ни бывший президент США Дональд Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии не сможет обойти на будущих президентских выборах действующего... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:55

2023-04-18T17:55

2023-04-18T17:55

сша

в мире

джо байден

дональд трамп

хиллари клинтон

выборы президента сша

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Ни бывший президент США Дональд Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии не сможет обойти на будущих президентских выборах действующего президента Джо Байдена, считает бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. Клинтон выступила против утверждений, что 80-летний Байден слишком стар для этого поста, и добавила, что она и сама в свои 75 лет "могла бы выполнять эту роль". На выборах президента в 2016 году Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов больше, чем ее соперник Дональд Трамп, однако все равно проиграла голосование, так как нынешний президент победил по итогам подсчета голосов выборщиков (306 голосов против 232). Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Предыдущий глава государства республиканец Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание. Вместе с тем он пока не заявил о начале новой предвыборной кампании.

https://ria.ru/20230221/kandidaty-1853565319.html

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сша, в мире, джо байден, дональд трамп, хиллари клинтон, выборы президента сша