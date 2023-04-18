Рейтинг@Mail.ru
Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку АЭС - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/bangladesh-1865990158.html
Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку АЭС
Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку АЭС - РИА Новости, 18.04.2023
Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку АЭС
Бангладеш собирается заплатить РФ за строительство атомной электростанции "Руппур" около 30 миллионов долларов в юанях, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:00
2023-04-18T10:00
бангладеш
россия
дакка (город)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс руппур
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771838936_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7ff03cdb30dd07cc938ae863bbd5fac8.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бангладеш собирается заплатить РФ за строительство атомной электростанции "Руппур" около 30 миллионов долларов в юанях, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Ранее бангладешская газета Business Standard со ссылкой на отдел экономических отношений минфина страны сообщила, что Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на строительство атомной электростанции "Руппур". Россия оказывает кредитную помощь на строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, проект реализует подрядчик во главе с госкорпорацией "Росатом". Стоимость АЭС оценивается в 12,65 миллиарда долларов, 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет. "Бангладеш согласилась заплатить России около 300 миллионов долларов в юанях... за строительство атомной электростанции", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что механизм оплаты был окончательно согласован в ходе встречи на прошлой неделе. "Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная для строительства площадка располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей электростанции был заложен осенью 2013 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.
https://ria.ru/20230417/yuani-1865796647.html
https://ria.ru/20230215/aes-1852080406.html
бангладеш
россия
дакка (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771838936_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_2baad4a13872055a3dcce8f0482df78a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангладеш, россия, дакка (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур, в мире
Бангладеш, Россия, Дакка (город), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС Руппур, В мире
Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку АЭС

Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за строительство АЭС "Руппур"

© Фото : РосатомУстановка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Росатом
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бангладеш собирается заплатить РФ за строительство атомной электростанции "Руппур" около 30 миллионов долларов в юанях, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее бангладешская газета Business Standard со ссылкой на отдел экономических отношений минфина страны сообщила, что Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на строительство атомной электростанции "Руппур". Россия оказывает кредитную помощь на строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, проект реализует подрядчик во главе с госкорпорацией "Росатом". Стоимость АЭС оценивается в 12,65 миллиарда долларов, 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет.
Юани - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях
Вчера, 13:19
"Бангладеш согласилась заплатить России около 300 миллионов долларов в юанях... за строительство атомной электростанции", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что механизм оплаты был окончательно согласован в ходе встречи на прошлой неделе.
"Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная для строительства площадка располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей электростанции был заложен осенью 2013 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш ведется по графику
15 февраля, 09:36
 
БангладешРоссияДакка (город)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС РуппурВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала