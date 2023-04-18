https://ria.ru/20230418/bangladesh-1865990158.html

Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку АЭС

Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку АЭС - РИА Новости, 18.04.2023

Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку АЭС

Бангладеш собирается заплатить РФ за строительство атомной электростанции "Руппур" около 30 миллионов долларов в юанях, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:00

2023-04-18T10:00

2023-04-18T10:00

бангладеш

россия

дакка (город)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс руппур

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бангладеш собирается заплатить РФ за строительство атомной электростанции "Руппур" около 30 миллионов долларов в юанях, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Ранее бангладешская газета Business Standard со ссылкой на отдел экономических отношений минфина страны сообщила, что Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на строительство атомной электростанции "Руппур". Россия оказывает кредитную помощь на строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, проект реализует подрядчик во главе с госкорпорацией "Росатом". Стоимость АЭС оценивается в 12,65 миллиарда долларов, 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет. "Бангладеш согласилась заплатить России около 300 миллионов долларов в юанях... за строительство атомной электростанции", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что механизм оплаты был окончательно согласован в ходе встречи на прошлой неделе. "Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная для строительства площадка располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей электростанции был заложен осенью 2013 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.

https://ria.ru/20230417/yuani-1865796647.html

https://ria.ru/20230215/aes-1852080406.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бангладеш, россия, дакка (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур, в мире