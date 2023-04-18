Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку АЭС
Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за строительство АЭС "Руппур"
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бангладеш собирается заплатить РФ за строительство атомной электростанции "Руппур" около 30 миллионов долларов в юанях, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее бангладешская газета Business Standard со ссылкой на отдел экономических отношений минфина страны сообщила, что Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на строительство атомной электростанции "Руппур". Россия оказывает кредитную помощь на строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, проект реализует подрядчик во главе с госкорпорацией "Росатом". Стоимость АЭС оценивается в 12,65 миллиарда долларов, 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет.
"Бангладеш согласилась заплатить России около 300 миллионов долларов в юанях... за строительство атомной электростанции", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что механизм оплаты был окончательно согласован в ходе встречи на прошлой неделе.
"Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная для строительства площадка располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей электростанции был заложен осенью 2013 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.