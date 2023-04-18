https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ - РИА Новости, 18.04.2023
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ
Два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:05
2023-04-18T09:05
2023-04-18T10:37
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны."В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей", — говорится в пресс-релизе.Экипажи Ту-95МС продолжат патрулирование других районов, проведут дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов дальней авиации проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.По решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который подняли по тревоге в полном составе. В маневрах участвуют дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230418/tof-1865965328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Тихоокеанский флот ВМФ России
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ
Два ракетоносца Ту-95МС совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны.
"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ
) части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей", — говорится в пресс-релизе.
Экипажи Ту-95МС продолжат патрулирование других районов, проведут дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78
.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов дальней авиации проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
По решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который подняли по тревоге в полном составе. В маневрах участвуют дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, подразделения обеспечения.
Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан