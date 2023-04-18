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Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ - РИА Новости, 18.04.2023
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09:05 18.04.2023 (обновлено: 10:37 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ - РИА Новости, 18.04.2023
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ
Два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:05
2023-04-18T10:37
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны."В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей", — говорится в пресс-релизе.Экипажи Ту-95МС продолжат патрулирование других районов, проведут дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов дальней авиации проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.По решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который подняли по тревоге в полном составе. В маневрах участвуют дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230418/tof-1865965328.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Тихоокеанский флот ВМФ России
Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ

Два ракетоносца Ту-95МС совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны.
"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей", — говорится в пресс-релизе.
Экипажи Ту-95МС продолжат патрулирование других районов, проведут дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов дальней авиации проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
По решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который подняли по тревоге в полном составе. В маневрах участвуют дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, подразделения обеспечения.
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БезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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