https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html

Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ

Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ - РИА Новости, 18.04.2023

Два ракетоносца совершили воздушное патрулирование в ходе проверки ТОФ

Два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:05

2023-04-18T09:05

2023-04-18T10:37

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны."В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей", — говорится в пресс-релизе.Экипажи Ту-95МС продолжат патрулирование других районов, проведут дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов дальней авиации проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.По решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который подняли по тревоге в полном составе. В маневрах участвуют дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230418/tof-1865965328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, тихоокеанский флот вмф россии