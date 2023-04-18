https://ria.ru/20230418/artemovsk-1866073876.html

Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске

Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске - РИА Новости, 18.04.2023

Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске

Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:20

2023-04-18T14:20

2023-04-18T14:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

артемовск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865915654_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_69b1a6c8b634e6aef9019142238cd294.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщило Минобороны.В ведомстве отметили, что бойцам помогали подразделения ВДВ и военнослужащие Южной группировки войск. Среди прочего они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.Для поддержки штурмовиков авиация совершила шесть самолето-вылетов, а артиллерия выполнила 63 огневые задачи. В результате удалось нанести поражение украинским солдатам, выдвигавшимся для контрнаступления в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР. Противник при этом потерял:В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из этого населенного пункта.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230418/artemovsk-1866044648.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, артемовск, россия