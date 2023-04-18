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Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске
Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске - РИА Новости, 18.04.2023
Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске
Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:20
2023-04-18T14:20
2023-04-18T14:54
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщило Минобороны.В ведомстве отметили, что бойцам помогали подразделения ВДВ и военнослужащие Южной группировки войск. Среди прочего они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.Для поддержки штурмовиков авиация совершила шесть самолето-вылетов, а артиллерия выполнила 63 огневые задачи. В результате удалось нанести поражение украинским солдатам, выдвигавшимся для контрнаступления в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР. Противник при этом потерял:В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из этого населенного пункта.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230418/artemovsk-1866044648.html
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Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске
Минобороны: российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске