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Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 18.04.2023 (обновлено: 14:54 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/artemovsk-1866073876.html
Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске
Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске - РИА Новости, 18.04.2023
Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске
Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:20
2023-04-18T14:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
артемовск
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщило Минобороны.В ведомстве отметили, что бойцам помогали подразделения ВДВ и военнослужащие Южной группировки войск. Среди прочего они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.Для поддержки штурмовиков авиация совершила шесть самолето-вылетов, а артиллерия выполнила 63 огневые задачи. В результате удалось нанести поражение украинским солдатам, выдвигавшимся для контрнаступления в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР. Противник при этом потерял:В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из этого населенного пункта.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230418/artemovsk-1866044648.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, артемовск, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Артемовск, Россия
Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске

Минобороны: российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщило Минобороны.
«

"На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовска", — говорится в сводке.

В ведомстве отметили, что бойцам помогали подразделения ВДВ и военнослужащие Южной группировки войск. Среди прочего они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.
Для поддержки штурмовиков авиация совершила шесть самолето-вылетов, а артиллерия выполнила 63 огневые задачи. В результате удалось нанести поражение украинским солдатам, выдвигавшимся для контрнаступления в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР.
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Боец "Вагнера" рассказал, что ВСУ заминировали многие дома в Артемовске
Вчера, 12:36
Противник при этом потерял:
  • более 290 военнослужащих и наемников;
  • боевую машину пехоты;
  • три боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • боевую машину РСЗО "Град";
  • артиллерийскую систему М777 производства США;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из этого населенного пункта.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреАртемовскРоссия
 
 
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