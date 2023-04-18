https://ria.ru/20230418/artemovsk-1865977192.html

В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко

В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко - РИА Новости, 18.04.2023

В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко

На юго-западе Артемовска в Донецкой народной республике киевские силовики обстреляли свои же позиции из РСЗО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:35

2023-04-18T08:35

2023-04-18T08:35

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. На юго-западе Артемовска в Донецкой народной республике киевские силовики обстреляли свои же позиции из РСЗО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На юго-западе населенного пункта Артемовск, по позициям ВФУ (вооруженных формирований Украины), расположенным в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что огонь велся с северо-западного направления из населенного пункта Богдановка, который находится под контролем Киева.

https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865817441.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность