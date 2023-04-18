Рейтинг@Mail.ru
В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/artemovsk-1865977192.html
В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко
В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко - РИА Новости, 18.04.2023
В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко
На юго-западе Артемовска в Донецкой народной республике киевские силовики обстреляли свои же позиции из РСЗО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:35
2023-04-18T08:35
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865914473_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_17fb5319ac49689a3b8deb6569af7048.jpg
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. На юго-западе Артемовска в Донецкой народной республике киевские силовики обстреляли свои же позиции из РСЗО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На юго-западе населенного пункта Артемовск, по позициям ВФУ (вооруженных формирований Украины), расположенным в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что огонь велся с северо-западного направления из населенного пункта Богдановка, который находится под контролем Киева.
https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865817441.html
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865914473_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b83781e208f18d40f7fe7256bd41e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко

Марочко: украинские военные обстреляли свои же позиции на юго-западе Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в центре Артемовска
Разрушенные дома в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разрушенные дома в центре Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. На юго-западе Артемовска в Донецкой народной республике киевские силовики обстреляли свои же позиции из РСЗО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На юго-западе населенного пункта Артемовск, по позициям ВФУ (вооруженных формирований Украины), расположенным в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что огонь велся с северо-западного направления из населенного пункта Богдановка, который находится под контролем Киева.
Боец ЧВК Вагнер в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Отряды "Вагнера" продвинулись на северо-западе и в центре Артемовска
Вчера, 14:29
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала