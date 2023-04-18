https://ria.ru/20230418/artemovsk-1865977192.html
В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко
В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко - РИА Новости, 18.04.2023
В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко
На юго-западе Артемовска в Донецкой народной республике киевские силовики обстреляли свои же позиции из РСЗО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:35
2023-04-18T08:35
2023-04-18T08:35
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. На юго-западе Артемовска в Донецкой народной республике киевские силовики обстреляли свои же позиции из РСЗО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На юго-западе населенного пункта Артемовск, по позициям ВФУ (вооруженных формирований Украины), расположенным в домах мирных граждан, был нанесен массированный удар из РСЗО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что огонь велся с северо-западного направления из населенного пункта Богдановка, который находится под контролем Киева.
https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865817441.html
артемовск
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РИА Новости
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артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
В Артемовске ВСУ обстреляли свои же позиции, заявил Марочко
Марочко: украинские военные обстреляли свои же позиции на юго-западе Артемовска