https://ria.ru/20230418/arest-1866113651.html
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики - РИА Новости, 18.04.2023
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики
Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, задержанного ранее за то, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:08
2023-04-18T16:08
2023-04-18T16:14
происшествия
назрань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, задержанного ранее за то, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило управление СК РФ по региону. Ранее сообщалось, что 15 апреля 28-летний житель Назрани на улице Московской произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. В результате ранения получили несовершеннолетние дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. "Восемнадцатого апреля Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230418/pistolet-1866061475.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, назрань, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Назрань, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматического пистолета