Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 18.04.2023 (обновлено: 16:14 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/arest-1866113651.html
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики - РИА Новости, 18.04.2023
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики
Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, задержанного ранее за то, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:08
2023-04-18T16:14
происшествия
назрань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, задержанного ранее за то, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило управление СК РФ по региону. Ранее сообщалось, что 15 апреля 28-летний житель Назрани на улице Московской произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. В результате ранения получили несовершеннолетние дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. "Восемнадцатого апреля Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230418/pistolet-1866061475.html
назрань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, назрань, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Назрань, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики

Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматического пистолета

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, задержанного ранее за то, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 15 апреля 28-летний житель Назрани на улице Московской произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. В результате ранения получили несовершеннолетние дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
"Восемнадцатого апреля Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики
Вчера, 13:35
 
ПроисшествияНазраньСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала