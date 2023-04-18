https://ria.ru/20230418/arest-1866113651.html

Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики

Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики - РИА Новости, 18.04.2023

Суд арестовал жителя Назрани за стрельбу по детям из пневматики

Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, задержанного ранее за то, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:08

2023-04-18T16:08

2023-04-18T16:14

происшествия

назрань

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, задержанного ранее за то, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило управление СК РФ по региону. Ранее сообщалось, что 15 апреля 28-летний житель Назрани на улице Московской произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. В результате ранения получили несовершеннолетние дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. "Восемнадцатого апреля Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230418/pistolet-1866061475.html

назрань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, назрань, следственный комитет россии (ск рф), россия