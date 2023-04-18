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Страны G7 продолжат заморозку российских активов

Страны G7 продолжат заморозку российских активов - РИА Новости, 18.04.2023

Страны G7 продолжат заморозку российских активов

Страны G7 продолжат заморозку находящихся в зонах их юрисдикции российских суверенных активов вплоть до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:00

2023-04-18T07:00

2023-04-18T07:00

в мире

россия

украина

япония

g7

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 продолжат заморозку находящихся в зонах их юрисдикции российских суверенных активов вплоть до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией компенсаций Уза причиненный ущерб, говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств "большой семерки", принятом по итогам их встречи в Японии. "Мы полны решимости в рамках правовых систем наших стран обеспечить, чтобы российские суверенные активы, находящиеся в зонах нашей юрисдикции, остались обездвиженными до тех пор, пока не будет осуществлено такое разрешение конфликта (на Украине – ред.), которое напрямую коснется нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении. "Любое разрешение конфликта должно обеспечивать компенсацию Россией нанесенного ущерба", - также говорится в документе.

https://ria.ru/20230413/evrokomissiya-1865067812.html

россия

украина

япония

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в мире, россия, украина, япония, g7, санкции в отношении россии