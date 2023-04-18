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Страны G7 продолжат заморозку российских активов
Страны G7 продолжат заморозку российских активов - РИА Новости, 18.04.2023
Страны G7 продолжат заморозку российских активов
Страны G7 продолжат заморозку находящихся в зонах их юрисдикции российских суверенных активов вплоть до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:00
2023-04-18T07:00
2023-04-18T07:00
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g7
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 продолжат заморозку находящихся в зонах их юрисдикции российских суверенных активов вплоть до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией компенсаций Уза причиненный ущерб, говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств "большой семерки", принятом по итогам их встречи в Японии. "Мы полны решимости в рамках правовых систем наших стран обеспечить, чтобы российские суверенные активы, находящиеся в зонах нашей юрисдикции, остались обездвиженными до тех пор, пока не будет осуществлено такое разрешение конфликта (на Украине – ред.), которое напрямую коснется нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении. "Любое разрешение конфликта должно обеспечивать компенсацию Россией нанесенного ущерба", - также говорится в документе.
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в мире, россия, украина, япония, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Япония, G7, Санкции в отношении России
Страны G7 продолжат заморозку российских активов
Страны G7 продолжат заморозку российских активов до разрешения конфликта на Украине
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 продолжат заморозку находящихся в зонах их юрисдикции российских суверенных активов вплоть до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией компенсаций Уза причиненный ущерб, говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств "большой семерки", принятом по итогам их встречи в Японии.
"Мы полны решимости в рамках правовых систем наших стран обеспечить, чтобы российские суверенные активы, находящиеся в зонах нашей юрисдикции, остались обездвиженными до тех пор, пока не будет осуществлено такое разрешение конфликта (на Украине – ред.), которое напрямую коснется нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Die Welt: ЕС придется вернуть замороженные российские активы
"Любое разрешение конфликта должно обеспечивать компенсацию Россией нанесенного ущерба", - также говорится в документе.