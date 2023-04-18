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Страны G7 отметили усиление угроз стабильности в Афганистане
Страны G7 отметили усиление угроз стабильности в Афганистане - РИА Новости, 18.04.2023
Страны G7 отметили усиление угроз стабильности в Афганистане
Страны G7 c обеспокоенностью отмечают усиление угроз стабильности в Афганистане и ухудшение там гуманитарной и экономической ситуации, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:54
2023-04-18T06:54
2023-04-18T06:54
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 c обеспокоенностью отмечают усиление угроз стабильности в Афганистане и ухудшение там гуманитарной и экономической ситуации, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по итогам их встречи в Японии. Главы МИД G7 добавили, что "по-прежнему обеспокоены постоянным отсутствием политической инклюзивности и представительного управления". "Мы призываем "Талибан"* предпринять важные шаги для участия в заслуживающем доверия и всеобъемлющем национальном диалоге, в котором все афганцы, независимо от пола, этнического происхождения, религиозных и политических убеждений, могут иметь право голоса", - заявили главы МИД, подчеркнув "ответственность талибов* за обеспечение соблюдения прав человека и достойной жизни всех афганцев, стабильность и восстановление страны, а также за то, чтобы Афганистан не стал убежищем для терроризма".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, афганистан, япония, g7, талибан, оон
В мире, Афганистан, Япония, G7, Талибан, ООН
Страны G7 отметили усиление угроз стабильности в Афганистане
Главы МИД стран G7 отметили усиление угроз стабильности в Афганистане
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 c обеспокоенностью отмечают усиление угроз стабильности в Афганистане и ухудшение там гуманитарной и экономической ситуации, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по итогам их встречи в Японии.
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"Мы с серьезной обеспокоенностью отмечаем усиление угроз стабильности в Афганистане и ухудшение гуманитарной и экономической ситуации. Мы выражаем наше решительное несогласие растущим ограничениям прав человека и основных свобод со стороны "Талибана"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.). В частности, мы осуждаем систематические нарушения талибами* прав женщин и девочек и дискриминацию представителей религиозных и этнических меньшинств", - отмечается в заявлении.
Главы МИД G7 добавили, что "по-прежнему обеспокоены постоянным отсутствием политической инклюзивности и представительного управления".
"Мы призываем "Талибан"* предпринять важные шаги для участия в заслуживающем доверия и всеобъемлющем национальном диалоге, в котором все афганцы, независимо от пола, этнического происхождения, религиозных и политических убеждений, могут иметь право голоса", - заявили главы МИД, подчеркнув "ответственность талибов* за обеспечение соблюдения прав человека и достойной жизни всех афганцев, стабильность и восстановление страны, а также за то, чтобы Афганистан не стал убежищем для терроризма".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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