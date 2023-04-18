https://ria.ru/20230418/afganistan-1865969077.html

Страны G7 отметили усиление угроз стабильности в Афганистане

Страны G7 отметили усиление угроз стабильности в Афганистане - РИА Новости, 18.04.2023

Страны G7 отметили усиление угроз стабильности в Афганистане

Страны G7 c обеспокоенностью отмечают усиление угроз стабильности в Афганистане и ухудшение там гуманитарной и экономической ситуации, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T06:54

2023-04-18T06:54

2023-04-18T06:54

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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 c обеспокоенностью отмечают усиление угроз стабильности в Афганистане и ухудшение там гуманитарной и экономической ситуации, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по итогам их встречи в Японии. Главы МИД G7 добавили, что "по-прежнему обеспокоены постоянным отсутствием политической инклюзивности и представительного управления". "Мы призываем "Талибан"* предпринять важные шаги для участия в заслуживающем доверия и всеобъемлющем национальном диалоге, в котором все афганцы, независимо от пола, этнического происхождения, религиозных и политических убеждений, могут иметь право голоса", - заявили главы МИД, подчеркнув "ответственность талибов* за обеспечение соблюдения прав человека и достойной жизни всех афганцев, стабильность и восстановление страны, а также за то, чтобы Афганистан не стал убежищем для терроризма".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230418/belorussiya-1865968561.html

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в мире, афганистан, япония, g7, талибан, оон