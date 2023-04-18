https://ria.ru/20230418/aeroekspress-1866060757.html

Аэроэкспресс в "Шереметьево" изменил место отправления на 22 и 23 апреля

Аэроэкспресс в "Шереметьево" изменил место отправления на 22 и 23 апреля - РИА Новости, 18.04.2023

Аэроэкспресс в "Шереметьево" изменил место отправления на 22 и 23 апреля

Все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" 22 и 23 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной из-за плановых работ на железной... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:35

2023-04-18T13:35

2023-04-18T13:35

туризм

шереметьево (аэропорт)

аэроэкспресс

центральная пригородная пассажирская компания

новости - туризм

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" 22 и 23 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной из-за плановых работ на железной дороге, сообщает "Аэроэкспресс". "В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22 и 23 апреля все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", — говорится в сообщении на сайте компании. Аэроэкспрессы с Савеловского вокзала и станции Окружная будут курсировать каждые 30-40 минут по стандартному расписанию. Часть поездов "Аэроэкспресс" 22 и 23 апреля продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт "Шереметьево" не проследуют, так как во время проведения работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры временно не будет движения поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами. "Купить билет на Савеловском вокзале можно у сотрудников "Аэроэкспресс" в пассажирской зоне или в кассах ЦППК. Также приобрести билеты можно заранее онлайн на сайте или в мобильном приложении "Аэроэкспресс", — уточняют в компании. Добраться в аэропорт "Шереметьево" можно также на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок, время поездки — 20 минут. Посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе "Экспресс-автобус Шереметьево".

https://ria.ru/20230418/avtoarenda-1865880540.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, центральная пригородная пассажирская компания, новости - туризм