https://ria.ru/20230418/aeroekspress-1866060757.html
Аэроэкспресс в "Шереметьево" изменил место отправления на 22 и 23 апреля
Аэроэкспресс в "Шереметьево" изменил место отправления на 22 и 23 апреля - РИА Новости, 18.04.2023
Аэроэкспресс в "Шереметьево" изменил место отправления на 22 и 23 апреля
Все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" 22 и 23 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной из-за плановых работ на железной... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:35
2023-04-18T13:35
2023-04-18T13:35
туризм
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
центральная пригородная пассажирская компания
новости - туризм
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" 22 и 23 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной из-за плановых работ на железной дороге, сообщает "Аэроэкспресс". "В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22 и 23 апреля все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", — говорится в сообщении на сайте компании. Аэроэкспрессы с Савеловского вокзала и станции Окружная будут курсировать каждые 30-40 минут по стандартному расписанию. Часть поездов "Аэроэкспресс" 22 и 23 апреля продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт "Шереметьево" не проследуют, так как во время проведения работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры временно не будет движения поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами. "Купить билет на Савеловском вокзале можно у сотрудников "Аэроэкспресс" в пассажирской зоне или в кассах ЦППК. Также приобрести билеты можно заранее онлайн на сайте или в мобильном приложении "Аэроэкспресс", — уточняют в компании. Добраться в аэропорт "Шереметьево" можно также на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок, время поездки — 20 минут. Посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе "Экспресс-автобус Шереметьево".
https://ria.ru/20230418/avtoarenda-1865880540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, центральная пригородная пассажирская компания, новости - туризм
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, Центральная пригородная пассажирская компания, Новости - Туризм
Аэроэкспресс в "Шереметьево" изменил место отправления на 22 и 23 апреля
Аэроэкспрессы в "Шереметьево" будут отправляться 22 и 23 апреля с Савеловского вокзала
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" 22 и 23 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной из-за плановых работ на железной дороге, сообщает "Аэроэкспресс".
"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22 и 23 апреля все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", — говорится в сообщении на сайте компании.
Аэроэкспрессы с Савеловского вокзала и станции Окружная будут курсировать каждые 30-40 минут по стандартному расписанию. Часть поездов "Аэроэкспресс" 22 и 23 апреля продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт "Шереметьево" не проследуют, так как во время проведения работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры временно не будет движения поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами.
"Купить билет на Савеловском вокзале можно у сотрудников "Аэроэкспресс" в пассажирской зоне или в кассах ЦППК. Также приобрести билеты можно заранее онлайн на сайте или в мобильном приложении "Аэроэкспресс", — уточняют в компании.
Добраться в аэропорт "Шереметьево" можно также на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок, время поездки — 20 минут. Посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе "Экспресс-автобус Шереметьево".
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