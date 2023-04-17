https://ria.ru/20230417/zhurnalistka-1865723807.html

Журналистка умерла в 42 года во время отпуска

Журналистка умерла в 42 года во время отпуска - РИА Новости, 17.04.2023

Журналистка умерла в 42 года во время отпуска

Экс-телеведущая американского телеканала NBC Лесли Ван Несс скоропостижно умерла в возрасте 42 лет во время отпуска во Флориде, сообщает издание New York Post. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:50

2023-04-17T06:50

2023-04-17T09:23

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Экс-телеведущая американского телеканала NBC Лесли Ван Несс скоропостижно умерла в возрасте 42 лет во время отпуска во Флориде, сообщает издание New York Post.Бывшая ведущая новостей филиала NBC в Иллинойсе умерла в больнице. Ван Несс проводила отпуск со своим мужем и двумя сыновьями во Флориде.Как сообщила вице-президент материнской компании Gray Television Дженнифер Дейл, Ван Несс заболела и умерла спустя четыре дня после госпитализации. Точная причина смерти журналистки не уточняется.Ван Несс начала свою карьеру в качестве репортера на филиале NBC в городе Куинси в 2003 году, с 2006 года она вела передачи по выходным, в 2008-м она стала ведущей вечерних и ночных выпусков новостей. Далее журналистка перешла на административные должности, в 2016 году она была назначена специалистом по рекрутингу в управляющей структуре Quincy Media.

https://ria.ru/20230416/volkov-1865652939.html

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в мире, флорида, иллинойс, nbc, сша