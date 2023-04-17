В Минсельхозе Венгрии допустили продление запрета на импорт зерна с Украины
В Минсельхозе Венгрии допустили продление срока запрета на импорт зерна с Украины
Обработка зерна, собранного с полей. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Венгрия может продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов с Украины, если ЕС не примет шагов по защите венгерских аграриев, заявил госсекретарь венгерского министерства сельского хозяйства Шандор Фаркаш.
Польша и Венгрия 15 апреля заявили о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года. Глава минсельхоза Иштван Надь подчеркнул, что Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.
"Если Брюссель не примет в вопросе украинского зерна таких защитных мер, которые устроили бы Венгрию, только что установленный срок запрета на импорт может быть продлен", - приводит слова Фаркаша на заседании парламента агентство MTI.
По его словам, речь идет о запрете не только на зерно, но и на масличные культуры и мед.
"Управление по безопасности пищевых цепей и другие органы также исследуют продукцию, поступающую из Украины, и они действительно обнаружили содержание опасных для здоровья веществ, эти продукты будут изъяты с рынка", - добавил Фаркаш.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь ранее в понедельник заявил, что венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за наплыва зерна с Украины. Надь подчеркнул, что, помимо зерна, Украина в последний год, пользуясь беспошлинным режимом, стала экспортировать в Европу мед, мясо птицы и яйца, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков. По его словам, Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".