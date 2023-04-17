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Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными - РИА Новости, 17.04.2023
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13:02 17.04.2023 (обновлено: 13:09 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/zerno-1865791800.html
Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными
Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными - РИА Новости, 17.04.2023
Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными
Перспективы "зерновой сделки" не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, заявил... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:02
2023-04-17T13:09
экономика
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Перспективы "зерновой сделки" не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230412/sdelka-1864748997.html
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экономика, украина, россия, дмитрий песков
Экономика, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными

Песков заявил, что ситуация с исполнением условий зерновой сделки не улучшается

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСбор урожая зерновых
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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Сбор урожая зерновых. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Перспективы "зерновой сделки" не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения.
«
"Они по-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению", - сказал Песков, говоря о перспективах истекающей "зерновой сделки".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
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ЭкономикаУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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