https://ria.ru/20230417/zerno-1865791800.html

Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными

Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными - РИА Новости, 17.04.2023

Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными

Перспективы "зерновой сделки" не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, заявил... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:02

2023-04-17T13:02

2023-04-17T13:09

экономика

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Перспективы "зерновой сделки" не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

https://ria.ru/20230412/sdelka-1864748997.html

украина

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Варвара Скокшина

экономика, украина, россия, дмитрий песков