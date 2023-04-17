https://ria.ru/20230417/zerno-1865722205.html
Express: Запад нанес удар Украине в спину в самый тяжелый момент
Express: Запад нанес удар Украине в спину в самый тяжелый момент - РИА Новости, 17.04.2023
Express: Запад нанес удар Украине в спину в самый тяжелый момент
Варшава и Будапешт ввели запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины в самый непростой для Киева период, об этом говорится в статье в британском таблоиде Express. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:12
2023-04-17T06:12
2023-04-17T06:31
украина
польша
венгрия
владимир зеленский
мария захарова
сеймур херш
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Варшава и Будапешт ввели запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины в самый непростой для Киева период, об этом говорится в статье в британском таблоиде Express."Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации", - пишет издание. Запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции поставило украинских фермеров в сложное положение, уверены авторы материала."Антироссийский инструментарий"Варшава разговаривает с Киевом до тех пор, пока тот ей нужен как "антироссийский инструментарий", так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу "касается и его транзита в третьи страны"."Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать", - написала она в Telegram-канале.Подобное решение, добавила она, крайне показательно с точки зрения разоблачения мнимой заботы Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии.Трудные времена для ЗеленскогоВладимир Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз выращиваемого на Украине зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи, написал в Twitter экс-европарламентарий Флориан Филиппо."Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна", — отметил политик.Временный запретПятнадцатого апреля кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины для "защиты польских фермеров и потребителей". Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна и конопли, фруктов и овощей, продуктов из переработанных фруктов и овощей, вина, говядины и телятины. Кроме того, до 30 июня нельзя импортировать в Польшу молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства. Венгрия также до 30 июня 2023 года запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины.С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230413/zerno-1865074155.html
https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html
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украина, польша, венгрия, владимир зеленский, мария захарова, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру)
Украина, Польша, Венгрия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Сеймур Херш, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Express: Запад нанес удар Украине в спину в самый тяжелый момент
Express: польский запрет импорта зерна с Украины оказался ударом в спину в тяжелый момент
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Варшава и Будапешт ввели запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины в самый непростой для Киева период, об этом говорится в статье в британском таблоиде Express
.
"Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации", - пишет издание. Запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции поставило украинских фермеров в сложное положение, уверены авторы материала.
Польша начала расследовать мошенничества с украинским зерном
"Антироссийский инструментарий"
Варшава разговаривает с Киевом до тех пор, пока тот ей нужен как "антироссийский инструментарий", так официальный представитель МИД России Мария Захарова
прокомментировала слова министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу "касается и его транзита в третьи страны".
"Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать", - написала она в Telegram-канале.
Захарова с иронией высказалась о запрете Польши на импорт украинского зерна
Подобное решение, добавила она, крайне показательно с точки зрения разоблачения мнимой заботы Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии.
Трудные времена для Зеленского
Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз выращиваемого на Украине зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи, написал в Twitter экс-европарламентарий Флориан Филиппо.
"Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна", — отметил политик.
Пятнадцатого апреля кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины для "защиты польских фермеров и потребителей". Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна и конопли, фруктов и овощей, продуктов из переработанных фруктов и овощей, вина, говядины и телятины. Кроме того, до 30 июня нельзя импортировать в Польшу молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства. Венгрия
также до 30 июня 2023 года запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины.
С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
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