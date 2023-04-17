https://ria.ru/20230417/zakonoproekt-1865815668.html
СПЧ оценит законопроект об отлове бездомных животных
СПЧ оценит законопроект об отлове бездомных животных - РИА Новости, 17.04.2023
СПЧ оценит законопроект об отлове бездомных животных
Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время подготовит заключение на внесенный в Госдуму законопроект о праве регионов принимать решение об... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:26
2023-04-17T14:26
2023-04-17T14:27
общество
россия
валерий фадеев
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время подготовит заключение на внесенный в Госдуму законопроект о праве регионов принимать решение об отлове бездомных животных, сообщила пресс-служба СПЧ. Также в пресс-службе отметили, что Совет будет добиваться решения проблемы нападения собак на людей, актуальность которой только обостряется. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев направил в правительство РФ проработанные с кинологами рекомендации по этой теме для дальнейшего утверждения на федеральном уровне.
https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фадеев, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Госдума РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ оценит законопроект об отлове бездомных животных
СПЧ оценит законопроект о праве регионов принимать решение об отлове бездомных животных