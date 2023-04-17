https://ria.ru/20230417/zakonoproekt-1865815668.html

СПЧ оценит законопроект об отлове бездомных животных

СПЧ оценит законопроект об отлове бездомных животных - РИА Новости, 17.04.2023

СПЧ оценит законопроект об отлове бездомных животных

Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время подготовит заключение на внесенный в Госдуму законопроект о праве регионов принимать решение об... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:26

2023-04-17T14:26

2023-04-17T14:27

общество

россия

валерий фадеев

госдума рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время подготовит заключение на внесенный в Госдуму законопроект о праве регионов принимать решение об отлове бездомных животных, сообщила пресс-служба СПЧ. Также в пресс-службе отметили, что Совет будет добиваться решения проблемы нападения собак на людей, актуальность которой только обостряется. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев направил в правительство РФ проработанные с кинологами рекомендации по этой теме для дальнейшего утверждения на федеральном уровне.

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, валерий фадеев, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч)