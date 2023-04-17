https://ria.ru/20230417/yaponiya-1865797790.html

Япония заявила протест России из-за учений ТОФ

Япония заявила протест России из-за учений ТОФ - РИА Новости, 17.04.2023

Япония заявила протест России из-за учений ТОФ

Япония заявила протест России в связи с проведением учений в районе "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, об этом на... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:23

2023-04-17T13:23

2023-04-17T13:36

япония

россия

итуруп

сергей шойгу

хирокадзу мацуно

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Япония заявила протест России в связи с проведением учений в районе "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Что касается объявления об маневрах, включая учения, имеющие в виду северные территории, а также указанных в этот раз в навигационном предупреждении ракетных стрельб в районе северных четырех островов, включая территориальные воды нашей страны, то укрепление вооружения России в районе четырех северных островов, включая такую деятельность России, противоречит позиции нашей страны по этим островам и не может быть принята, о чем был заявлен протест" - сказал Мацуно.Он пояснил, что Япония также передала посольству России представление, в котором выражена озабоченность в связи с проведением учений Тихоокеанского флота на фоне ситуации на Украине.По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230417/putin-1865743136.html

https://ria.ru/20230207/kurily-1850203487.html

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итуруп

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, итуруп, сергей шойгу, хирокадзу мацуно, владимир путин, в мире