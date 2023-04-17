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Более 80 тысяч "детей войны" в Приангарье получили выплаты ко Дню Победы

Более 80 тысяч "детей войны" в Приангарье получили выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 17.04.2023

Более 80 тысяч "детей войны" в Приангарье получили выплаты ко Дню Победы

Ежегодную выплату ко Дню Победы в Иркутской области получили более 80 тысяч жителей со статусом "Дети войны", сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:04

2023-04-17T18:04

2023-04-17T18:04

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 17 апр - РИА Новости. Ежегодную выплату ко Дню Победы в Иркутской области получили более 80 тысяч жителей со статусом "Дети войны", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направило средства на предоставление ежегодной выплаты ко Дню Победы 81 650 жителям региона, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны. Выплату уже получили 80 090 человек", - говорится в сообщении. Статус детей Великой Отечественной войны и меры социальной поддержки были определены в Приангарье областным законом №66 от 15 июля 2013 года. Он присваивается гражданам, проживающим в Иркутской области и родившимся в период с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года. С учетом индексации в 2023 году размер выплаты составил 5 486 рублей. Ежегодная выплата "детям войны" предоставляется до 9 мая. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, помимо ежегодной выплаты к Дню Победы, "детям войны" в Иркутской области предоставляются ежемесячная денежная выплата – 569 рублей, внеочередной прием в областные учреждения социального обслуживания, внеочередное оказание медицинской помощи, денежная компенсация 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

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иркутская область, игорь кобзев