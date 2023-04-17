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Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/vyplaty-1865859842.html
Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации
Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации - РИА Новости, 17.04.2023
Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации
Правительство РФ поддержало законопроект о единых выплатах участникам специальной военной операции независимо от их статуса, заявил лидер "Справедливой России - РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:55
2023-04-17T16:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей миронов
безопасность
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о единых выплатах участникам специальной военной операции независимо от их статуса, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "Буквально на днях я получил положительное заключение правительства (на законопроект) и очень признателен", - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24". Как напомнил Миронов, речь идет о законопроекте о единых выплатах участникам спецоперации на Украине независимо от их статуса.
https://ria.ru/20230414/status-1865455641.html
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россия, украина, сергей миронов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Миронов, Безопасность
Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации

Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам СВО независимо от статуса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о единых выплатах участникам специальной военной операции независимо от их статуса, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
"Буквально на днях я получил положительное заключение правительства (на законопроект) и очень признателен", - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
Как напомнил Миронов, речь идет о законопроекте о единых выплатах участникам спецоперации на Украине независимо от их статуса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей МироновБезопасность
 
 
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