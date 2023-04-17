https://ria.ru/20230417/vyplaty-1865859842.html

Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации

Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации - РИА Новости, 17.04.2023

Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации

Правительство РФ поддержало законопроект о единых выплатах участникам специальной военной операции независимо от их статуса, заявил лидер "Справедливой России - РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:55

2023-04-17T16:55

2023-04-17T16:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей миронов

безопасность

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о единых выплатах участникам специальной военной операции независимо от их статуса, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "Буквально на днях я получил положительное заключение правительства (на законопроект) и очень признателен", - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24". Как напомнил Миронов, речь идет о законопроекте о единых выплатах участникам спецоперации на Украине независимо от их статуса.

https://ria.ru/20230414/status-1865455641.html

россия

украина

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сергей миронов, безопасность