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Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации
Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации - РИА Новости, 17.04.2023
Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации
Правительство РФ поддержало законопроект о единых выплатах участникам специальной военной операции независимо от их статуса, заявил лидер "Справедливой России - РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:55
2023-04-17T16:55
2023-04-17T16:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей миронов
безопасность
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о единых выплатах участникам специальной военной операции независимо от их статуса, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "Буквально на днях я получил положительное заключение правительства (на законопроект) и очень признателен", - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24". Как напомнил Миронов, речь идет о законопроекте о единых выплатах участникам спецоперации на Украине независимо от их статуса.
https://ria.ru/20230414/status-1865455641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей миронов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Миронов, Безопасность
Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам спецоперации
Правительство поддержало проект о единых выплатах участникам СВО независимо от статуса