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Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
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21:35 17.04.2023 (обновлено: 21:46 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/voennye-1865937212.html
Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине
Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине
Американские военные присутствуют на Украине для обеспечения деятельности посольства США и не принимают участия в боевых действиях, заявила заместитель... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:35
2023-04-17T21:46
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Американские военные присутствуют на Украине для обеспечения деятельности посольства США и не принимают участия в боевых действиях, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.В ответ на слухи, циркулирующие в СМИ в последнее время, Сингх добавила, что малочисленный американский контингент участвует в обеспечении охраны посольства США в Киеве, помогает аппарату военного атташе и содействует реализации программ военной помощи."Новости в этом нет. Мы были всегда транспарентны и открыты в этом вопросе, в том числе с конгрессом", - сказала Сингх.
https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине

Пентагон: на Украине нет американских военных частей, которые участвуют в боевых операциях

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Американские военные присутствуют на Украине для обеспечения деятельности посольства США и не принимают участия в боевых действиях, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Для ясности: на Украине нет боевых частей США, которые бы участвовали в боевых операциях", - сказала она на брифинге.
В ответ на слухи, циркулирующие в СМИ в последнее время, Сингх добавила, что малочисленный американский контингент участвует в обеспечении охраны посольства США в Киеве, помогает аппарату военного атташе и содействует реализации программ военной помощи.
"Новости в этом нет. Мы были всегда транспарентны и открыты в этом вопросе, в том числе с конгрессом", - сказала Сингх.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ
12 апреля, 21:43
 
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