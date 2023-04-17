https://ria.ru/20230417/voennye-1865937212.html

Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине

Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 17.04.2023

Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине

Американские военные присутствуют на Украине для обеспечения деятельности посольства США и не принимают участия в боевых действиях, заявила заместитель... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:35

2023-04-17T21:35

2023-04-17T21:46

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Американские военные присутствуют на Украине для обеспечения деятельности посольства США и не принимают участия в боевых действиях, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.В ответ на слухи, циркулирующие в СМИ в последнее время, Сингх добавила, что малочисленный американский контингент участвует в обеспечении охраны посольства США в Киеве, помогает аппарату военного атташе и содействует реализации программ военной помощи."Новости в этом нет. Мы были всегда транспарентны и открыты в этом вопросе, в том числе с конгрессом", - сказала Сингх.

https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, министерство обороны сша