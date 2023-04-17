https://ria.ru/20230417/voennye-1865937212.html
Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине
Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине
Американские военные присутствуют на Украине для обеспечения деятельности посольства США и не принимают участия в боевых действиях, заявила заместитель... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:35
2023-04-17T21:35
2023-04-17T21:46
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Американские военные присутствуют на Украине для обеспечения деятельности посольства США и не принимают участия в боевых действиях, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.В ответ на слухи, циркулирующие в СМИ в последнее время, Сингх добавила, что малочисленный американский контингент участвует в обеспечении охраны посольства США в Киеве, помогает аппарату военного атташе и содействует реализации программ военной помощи."Новости в этом нет. Мы были всегда транспарентны и открыты в этом вопросе, в том числе с конгрессом", - сказала Сингх.
https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Пентагон: американские военные не участвуют в боевых действиях на Украине
Пентагон: на Украине нет американских военных частей, которые участвуют в боевых операциях