https://ria.ru/20230417/valeriya-1865289751.html

Биография певицы Валерии (Аллы Перфиловой)

Биография певицы Валерии (Аллы Перфиловой) - РИА Новости, 17.04.2023

Биография певицы Валерии (Аллы Перфиловой)

Российская певица Валерия (урожденная Алла Юрьевна Перфилова) родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T01:28

2023-04-17T01:28

2023-04-17T01:28

справки

валерия (алла перфилова)

россия

иосиф кобзон

иосиф пригожин

москва

российская академия музыки имени гнесиных

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291586_0:58:3094:1798_1920x0_80_0_0_747e50aa3a69d54c6d26cce834ba4f74.jpg

Российская певица Валерия (урожденная Алла Юрьевна Перфилова) родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области.В 1990 году окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу эстрадного вокала. Эстрадному мастерству ее обучали народный артист СССР Иосиф Кобзон и народная артистка России Гелена Великанова.В 1988 году Алла Перфилова впервые появилась в телеэфире: в передаче "Шире, круг" она исполнила песню "Будь со мной". По окончании училища начала исполнительскую деятельность. Певица взяла сценический псевдоним Валерия и под этим именем сумела добиться известности, записав ряд песен.В 1992 году Валерия стала победительницей телевизионного конкурса "Утренняя звезда", международного конкурса "Братиславская лира", получила приз зрительских симпатий на конкурсе "Юрмала-92" и выступила в программе "Музобоз". В 1992 году вышел первый англоязычный альбом Валерии The Taiga Symphony на музыку Виталия Бондарчука и слова Ричарда Найлса. Запись альбома проходила в студиях Лондона (Великобритания), Мюнхена (Германия) и Москвы, в работе над альбомом принимали участие музыканты из групп Pink Floyd, Dire Straits, Pet Shop Boys и Московский Государственный симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Кроме России, The Taiga Simphony выходил также в нескольких европейских странах.Параллельно певица работала над альбомом русских романсов "Побудь со мною". Клип Валерии на романс "Цветы" завоевал пять международных наград, в том числе "Пост-Mонтpeэ-92", а также "Аниграф-92" и "Поколение-92".С 1993 года Валерия начала работать над альбомом "Анна" (1995), песни из которого длительное время занимали лидирующие позиции в хит-парадах и плей-листах радиостанций России.В декабре 1994 года в Киеве (Украина) состоялась премьера концертной программы "Анна", затем последовали выступления певицы в Санкт-Петербурге и в Москве. Валерия дала более 80 концертов в крупнейших городах СНГ. В 1997 году Валерия закончила работу над альбомом "Фамилия, часть 1".В последующий период были выпущены такие альбомы, как "Самое лучшее", "Глаза цвета неба", макси-синглы "Метелица" и "Рига – Москва", а также вышел в свет "Первый INTERNET альбом". В 2001 году Валерия покинула сцену по причине разногласий со своим продюсером. Затем певица подписала контракт с известным продюсером Иосифом Пригожиным и его компанией "Нокс Мьюзик".5 июня 2003 года на церемонии вручения Национальной Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2003" в спорткомплексе "Олимпийский" Валерия вернулась на сцену. 8 октября 2003 года вышел ее новый альбом "Страна любви", имевший рекордный рейтинг продаж по сравнению с предыдущими альбомами.В дальнейшем Валерия продолжила концертную деятельность.Она выпустила альбомы "Нежность моя" (2006), "Неподконтрольно" (Out of control) (2008), "Во мне моя любовь" (2010), "Песни, которые вы полюбили" (2010), "Океаны" (2016), "К солнцу" (2017), "Любовь и боль" (2018), "Пьяная" (2020), "Теряю сознание" (2021), "Синица" и др. В декабре 2011 года Валерия отметила 20-летие творческой деятельности концертом в Кремле. В программе вечера были русские романсы, которые певица исполнила в сопровождении Российского национального оркестра Михаила Плетнева. В октябре 2014 года концерт Валерии прошел в лондонском Альберт-холле в Великобритании в сопровождении королевского филармонического оркестра под управлением Пола Бейтмана. В 2017 году Валерия записала несколько песен для анимационного фильма "Сказ о Петре и Февронии". С 1996 по 1998 год певица преподавала в Российской академии музыки имени Гнесиных.Автор книг "И жизнь, и слезы, и любовь" (2006), "Йога с Валерией" (2011). В 2009 году по мотивам книги "И жизнь, и слезы, и любовь" был снят многосерийный фильм "Была любовь".Певица была лицом рекламных кампаний ряда известных международных торговых марок. Валерия – обладательница собственной линии духов и ювелирных украшений De Leri.В 2008 году Валерия была назначена послом Доброй воли Международной организации по вопросам миграции, ООН.В 2015 году в Китае была назначена первым европейским послом панды.Народная артистка РФ (2013). Награждена орденом Дружбы (2018). Певица удостоена многих музыкальных премий и наград, в том числе "Золотой Граммофон", "Муз-ТВ".Певица замужем в третий раз. Ее первым супругом был музыкант Леонид Ярошевский, вторым – продюсер Александр Шульгин. В 2004 году Валерия вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина. От второго брака у певицы трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, валерия (алла перфилова), россия, иосиф кобзон, иосиф пригожин, москва, российская академия музыки имени гнесиных