https://ria.ru/20230417/upts-1865846758.html
Россиян призвали обратиться в международные СМИ и ООН из-за гонений на УПЦ
Россиян призвали обратиться в международные СМИ и ООН из-за гонений на УПЦ - РИА Новости, 17.04.2023
Россиян призвали обратиться в международные СМИ и ООН из-за гонений на УПЦ
Народный фронт призывает россиян обратиться в международные СМИ и в ООН, что донести до мира правду о преследовании канонической православной церкви и нарушении РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:11
2023-04-17T16:11
2023-04-17T16:11
религия
украина
оон
ситуация вокруг упц
общероссийский народный фронт
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Народный фронт призывает россиян обратиться в международные СМИ и в ООН, что донести до мира правду о преследовании канонической православной церкви и нарушении прав верующих на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. "Народный фронт призывает россиян обратиться в международные СМИ и в ООН, чтобы донести до мира правду о том, как на Украине преследуют православную церковь и нарушают права верующих", - сказано в сообщении. Отмечается, что на сайте pravda.onf.ru выложен текст обращения, которое небезразличные люди могут направить по электронным адресам мировых СМИ или в ООН. Обращения подготовлены на двух языках. "Предательство, насилие, бесчинства, которые мы видим, не ограничиваются избиением священников. На Украине сжигают церкви, оскорбляют прихожан. Можно представить, что дальше будет хуже и хуже. Мы предлагаем инструмент, который, на наш взгляд, может помочь мировой общественности обратить внимание на происходящее. Чем больше мы отправим подобных электронных писем, тем больше мы привлечём внимание мира к этой проблеме", - приводят в пресс-службе слова руководителя молодёжного крыла Народного фронта Владимира Тараненко. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры на Украине начался с уведомления властями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, требуется решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230412/upts-1864846039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оон, ситуация вокруг упц, общероссийский народный фронт, в мире
Религия, Украина, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Общероссийский народный фронт, В мире
Россиян призвали обратиться в международные СМИ и ООН из-за гонений на УПЦ
"Народный фронт" призвал россиян обратиться в международные СМИ и ООН из-за гонений на УПЦ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Народный фронт призывает россиян обратиться в международные СМИ и в ООН, что донести до мира правду о преследовании канонической православной церкви и нарушении прав верующих на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
"Народный фронт призывает россиян обратиться в международные СМИ и в ООН, чтобы донести до мира правду о том, как на Украине преследуют православную церковь и нарушают права верующих", - сказано в сообщении.
Преследования УПЦ на Украине идут по нарастающей, заявил представитель РПЦ
Отмечается, что на сайте
pravda.onf.ru выложен текст обращения, которое небезразличные люди могут направить по электронным адресам мировых СМИ или в ООН. Обращения подготовлены на двух языках.
"Предательство, насилие, бесчинства, которые мы видим, не ограничиваются избиением священников. На Украине сжигают церкви, оскорбляют прихожан. Можно представить, что дальше будет хуже и хуже. Мы предлагаем инструмент, который, на наш взгляд, может помочь мировой общественности обратить внимание на происходящее. Чем больше мы отправим подобных электронных писем, тем больше мы привлечём внимание мира к этой проблеме", - приводят в пресс-службе слова руководителя молодёжного крыла Народного фронта Владимира Тараненко.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры на Украине начался с уведомления властями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, требуется решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками