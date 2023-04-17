Британцы разоблачили ложь украинской пропаганды
Читатели Daily Mail обвинили Украину и западные СМИ в лжи и манипуляции
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе Славянска в ДНР. Скриншот видео
Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе Славянска в ДНР. Скриншот видео
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление ВВС Украины о том, что страна к маю может потерять контроль над небом из-за нехватки истребителей и систем ПВО.
Пользователи портала обвинили Украину и западные СМИ в лживой пропаганде и манипулировании фактами, а также в том, что Киев раскрывает правдивую информацию о состоянии своей армии только тогда, когда им что-то нужно от западных союзников.
"Новости этой газеты просто уморительны. В один день Украина побеждает, а в другой — Россия, потом снова Украина, теперь она теряет контроль над своим небом? Возможно, это указывает на то, что DM на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, что там происходит, и просто толкает в массы выдуманный мусор без всякого содержания?" — написал IronicallyMeh.
"А мне казалось, что в DM ранее сообщали о скором поражении русских и победе Украины…" — прокомментировал STOPSHOUTINGNOW.
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"Очередная уловка, чтобы вывести еще больше денег с Запада. Сеймур Херш, который писал о трубопроводе Nord Stream, только что выпустил еще одну статью о том, как тратятся наши деньги", — отметил JustAnotherVoice.
"Очередная пропаганда ради того, чтобы заставить нас поставить Украине самолеты. Не куплюсь", — пожаловался Robbear1983.
"Уже больше года вещают о победе Украины, постоянно рассказывая об успехах Украины и некомпетентности России. И все ради чего: чтобы удержать Украину от переговоров и продлить войну? Кому это выгодно?" — спросил Dean Carbon.
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"Типичная тактика Зеленского, за которой следуют требования, чтобы Запад поставил ему истребители", — подытожил Katalin Robin.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в соцсетях фото, на котором эмодзи истребителя и сложенных в мольбе рук видны на корпусе самолета, доставившего его в Канаду. Неясно, редактировалось ли изображение, или действительно премьер Украины "украсил" борт воздушного судна недвусмысленным посланием.