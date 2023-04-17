https://ria.ru/20230417/ukraina-1865833651.html

Британцы разоблачили ложь украинской пропаганды

Британцы разоблачили ложь украинской пропаганды - РИА Новости, 17.04.2023

Британцы разоблачили ложь украинской пропаганды

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление ВВС Украины о том, что страна к маю может потерять контроль над небом из-за нехватки... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:24

2023-04-17T15:24

2023-04-17T17:42

в мире

украина

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793488830_0:0:1731:975_1920x0_80_0_0_9c4a58dbbed564e616c2285be828926c.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление ВВС Украины о том, что страна к маю может потерять контроль над небом из-за нехватки истребителей и систем ПВО.Пользователи портала обвинили Украину и западные СМИ в лживой пропаганде и манипулировании фактами, а также в том, что Киев раскрывает правдивую информацию о состоянии своей армии только тогда, когда им что-то нужно от западных союзников."Новости этой газеты просто уморительны. В один день Украина побеждает, а в другой — Россия, потом снова Украина, теперь она теряет контроль над своим небом? Возможно, это указывает на то, что DM на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, что там происходит, и просто толкает в массы выдуманный мусор без всякого содержания?" — написал IronicallyMeh."А мне казалось, что в DM ранее сообщали о скором поражении русских и победе Украины…" — прокомментировал STOPSHOUTINGNOW."Очередная пропаганда ради того, чтобы заставить нас поставить Украине самолеты. Не куплюсь", — пожаловался Robbear1983."Уже больше года вещают о победе Украины, постоянно рассказывая об успехах Украины и некомпетентности России. И все ради чего: чтобы удержать Украину от переговоров и продлить войну? Кому это выгодно?" — спросил Dean Carbon.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в соцсетях фото, на котором эмодзи истребителя и сложенных в мольбе рук видны на корпусе самолета, доставившего его в Канаду. Неясно, редактировалось ли изображение, или действительно премьер Украины "украсил" борт воздушного судна недвусмысленным посланием.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865796951.html

https://ria.ru/20230417/reznikov-1865793100.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев