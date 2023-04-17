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Британцы разоблачили ложь украинской пропаганды - РИА Новости, 17.04.2023
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15:24 17.04.2023 (обновлено: 17:42 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865833651.html
Британцы разоблачили ложь украинской пропаганды
Британцы разоблачили ложь украинской пропаганды - РИА Новости, 17.04.2023
Британцы разоблачили ложь украинской пропаганды
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление ВВС Украины о том, что страна к маю может потерять контроль над небом из-за нехватки... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:24
2023-04-17T17:42
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление ВВС Украины о том, что страна к маю может потерять контроль над небом из-за нехватки истребителей и систем ПВО.Пользователи портала обвинили Украину и западные СМИ в лживой пропаганде и манипулировании фактами, а также в том, что Киев раскрывает правдивую информацию о состоянии своей армии только тогда, когда им что-то нужно от западных союзников."Новости этой газеты просто уморительны. В один день Украина побеждает, а в другой — Россия, потом снова Украина, теперь она теряет контроль над своим небом? Возможно, это указывает на то, что DM на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, что там происходит, и просто толкает в массы выдуманный мусор без всякого содержания?" — написал IronicallyMeh."А мне казалось, что в DM ранее сообщали о скором поражении русских и победе Украины…" — прокомментировал STOPSHOUTINGNOW."Очередная пропаганда ради того, чтобы заставить нас поставить Украине самолеты. Не куплюсь", — пожаловался Robbear1983."Уже больше года вещают о победе Украины, постоянно рассказывая об успехах Украины и некомпетентности России. И все ради чего: чтобы удержать Украину от переговоров и продлить войну? Кому это выгодно?" — спросил Dean Carbon.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в соцсетях фото, на котором эмодзи истребителя и сложенных в мольбе рук видны на корпусе самолета, доставившего его в Канаду. Неясно, редактировалось ли изображение, или действительно премьер Украины "украсил" борт воздушного судна недвусмысленным посланием.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865796951.html
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в мире, украина, россия, киев
В мире, Украина, Россия, Киев
Британцы разоблачили ложь украинской пропаганды

Читатели Daily Mail обвинили Украину и западные СМИ в лжи и манипуляции

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе Славянска в ДНР. Скриншот видео
Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе Славянска в ДНР. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе Славянска в ДНР. Скриншот видео
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление ВВС Украины о том, что страна к маю может потерять контроль над небом из-за нехватки истребителей и систем ПВО.
Пользователи портала обвинили Украину и западные СМИ в лживой пропаганде и манипулировании фактами, а также в том, что Киев раскрывает правдивую информацию о состоянии своей армии только тогда, когда им что-то нужно от западных союзников.
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"Новости этой газеты просто уморительны. В один день Украина побеждает, а в другой — Россия, потом снова Украина, теперь она теряет контроль над своим небом? Возможно, это указывает на то, что DM на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, что там происходит, и просто толкает в массы выдуманный мусор без всякого содержания?" — написал IronicallyMeh.
"А мне казалось, что в DM ранее сообщали о скором поражении русских и победе Украины…" — прокомментировал STOPSHOUTINGNOW.
«

"Очередная уловка, чтобы вывести еще больше денег с Запада. Сеймур Херш, который писал о трубопроводе Nord Stream, только что выпустил еще одну статью о том, как тратятся наши деньги", — отметил JustAnotherVoice.

"Очередная пропаганда ради того, чтобы заставить нас поставить Украине самолеты. Не куплюсь", — пожаловался Robbear1983.
"Уже больше года вещают о победе Украины, постоянно рассказывая об успехах Украины и некомпетентности России. И все ради чего: чтобы удержать Украину от переговоров и продлить войну? Кому это выгодно?" — спросил Dean Carbon.
«

"Типичная тактика Зеленского, за которой следуют требования, чтобы Запад поставил ему истребители", — подытожил Katalin Robin.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в соцсетях фото, на котором эмодзи истребителя и сложенных в мольбе рук видны на корпусе самолета, доставившего его в Канаду. Неясно, редактировалось ли изображение, или действительно премьер Украины "украсил" борт воздушного судна недвусмысленным посланием.
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