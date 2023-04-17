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СМИ: десять стран Евросоюза стали меньше хотеть и мочь помогать Украине - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865796951.html
СМИ: десять стран Евросоюза стали меньше хотеть и мочь помогать Украине
СМИ: десять стран Евросоюза стали меньше хотеть и мочь помогать Украине - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: десять стран Евросоюза стали меньше хотеть и мочь помогать Украине
Десять европейских стран сталкиваются с уменьшением возможностей и снижением политической воли в вопросе оказания военной помощи Украине, пишет американский... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:20
2023-04-17T13:20
специальная военная операция на украине
украина
в мире
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Десять европейских стран сталкиваются с уменьшением возможностей и снижением политической воли в вопросе оказания военной помощи Украине, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы. Издание ссылается на просочившуюся в интернет таблицу, в которое перечислены страны и отмечены их возможности по оказанию летальной помощи Украине в будущем, а также наличие "политической воли" это делать. Согласно опубликованной таблице, Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения указаны в таблице как страны со "снижающейся политической волей и возможностями" по оказанию военной помощи Украине. Как отмечает Newsweek, документ основан на отчетах атташе по вопросам обороны США в зарубежных столицах. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, в мире, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: десять стран Евросоюза стали меньше хотеть и мочь помогать Украине

Newsweek: десять стран ЕС столкнулись с уменьшением возможности и желания помогать Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Десять европейских стран сталкиваются с уменьшением возможностей и снижением политической воли в вопросе оказания военной помощи Украине, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы.
Издание ссылается на просочившуюся в интернет таблицу, в которое перечислены страны и отмечены их возможности по оказанию летальной помощи Украине в будущем, а также наличие "политической воли" это делать.
Согласно опубликованной таблице, Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения указаны в таблице как страны со "снижающейся политической волей и возможностями" по оказанию военной помощи Украине. Как отмечает Newsweek, документ основан на отчетах атташе по вопросам обороны США в зарубежных столицах.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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