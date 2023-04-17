https://ria.ru/20230417/udostovereniya-1865776981.html

Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений

Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений - РИА Новости, 17.04.2023

Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений

Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:16

2023-04-17T12:16

2023-04-17T12:17

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института. Документом предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений. Как указывали авторы законопроекта, развитие механизма "Мобильный избиратель" привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений "стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов".

https://ria.ru/20230417/vybory-1865775761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, политика, россия