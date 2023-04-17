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Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений - РИА Новости, 17.04.2023
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12:16 17.04.2023 (обновлено: 12:17 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/udostovereniya-1865776981.html
Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений
Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений
Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:16
2023-04-17T12:17
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политика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института. Документом предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений. Как указывали авторы законопроекта, развитие механизма "Мобильный избиратель" привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений "стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов".
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госдума рф, политика, россия
Госдума РФ, Политика, Россия
Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений

Комитет Госдумы одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений на выборах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института.
Документом предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений. Как указывали авторы законопроекта, развитие механизма "Мобильный избиратель" привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений "стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах
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