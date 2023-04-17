https://ria.ru/20230417/udostovereniya-1865776981.html
Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений
Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений
Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:16
2023-04-17T12:16
2023-04-17T12:17
госдума рф
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института. Документом предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений. Как указывали авторы законопроекта, развитие механизма "Мобильный избиратель" привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений "стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов".
https://ria.ru/20230417/vybory-1865775761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, россия
Госдума РФ, Политика, Россия
Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений
Комитет Госдумы одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений на выборах
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений в связи с невостребованностью института.
Документом предусматривается отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений. Как указывали авторы законопроекта, развитие механизма "Мобильный избиратель" привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений "стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов".
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах