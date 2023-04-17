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Постпред КНР в ООН призвал США прекратить провокационные учения около КНДР
Постпред КНР в ООН призвал США прекратить провокационные учения около КНДР - РИА Новости, 17.04.2023
Постпред КНР в ООН призвал США прекратить провокационные учения около КНДР
США и их союзникам следует прекратить провокационные военные учения вблизи КНДР, должен быть возобновлен диалог, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:13
2023-04-17T22:13
2023-04-17T22:31
в мире
китай
сша
оон
кндр (северная корея)
чжан цзюнь
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ООН, 17 апр – РИА Новости. США и их союзникам следует прекратить провокационные военные учения вблизи КНДР, должен быть возобновлен диалог, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь."Определенно, США и их союзникам следует прекратить провокационные военные учения. Также очень срочным является вопрос возобновления диалога. В данный момент всем сторонам следует создать выгодные условия для возобновления диалога. Любые провокационные действия, в том числе совместные военные учения, не содействуют этому", - сказал Чжан Цзюнь.
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, сша, оон, кндр (северная корея), чжан цзюнь
В мире, Китай, США, ООН, КНДР (Северная Корея), Чжан Цзюнь
Постпред КНР в ООН призвал США прекратить провокационные учения около КНДР
Постпред КНР в ООН призвал США и их союзников прекратить провокационные учения около КНДР