https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865943114.html

Постпред КНР в ООН призвал США прекратить провокационные учения около КНДР

Постпред КНР в ООН призвал США прекратить провокационные учения около КНДР - РИА Новости, 17.04.2023

Постпред КНР в ООН призвал США прекратить провокационные учения около КНДР

США и их союзникам следует прекратить провокационные военные учения вблизи КНДР, должен быть возобновлен диалог, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T22:13

2023-04-17T22:13

2023-04-17T22:31

в мире

китай

сша

оон

кндр (северная корея)

чжан цзюнь

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ООН, 17 апр – РИА Новости. США и их союзникам следует прекратить провокационные военные учения вблизи КНДР, должен быть возобновлен диалог, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь."Определенно, США и их союзникам следует прекратить провокационные военные учения. Также очень срочным является вопрос возобновления диалога. В данный момент всем сторонам следует создать выгодные условия для возобновления диалога. Любые провокационные действия, в том числе совместные военные учения, не содействуют этому", - сказал Чжан Цзюнь.

https://ria.ru/20230417/esminets-1865725241.html

китай

сша

кндр (северная корея)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, оон, кндр (северная корея), чжан цзюнь