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Южная Корея и США начали крупные регулярные учения ВВС - РИА Новости, 17.04.2023
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06:18 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865722714.html
Южная Корея и США начали крупные регулярные учения ВВС
Южная Корея и США начали крупные регулярные учения ВВС - РИА Новости, 17.04.2023
Южная Корея и США начали крупные регулярные учения ВВС
Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных крупномасштабных совместных учений ВВС Korea Flying Training (KFT), которые продлятся 12 дней,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:18
2023-04-17T06:18
южная корея
ким чен ын
f-15se
f-16
сша
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СЕУЛ, 17 апр – РИА Новости. Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных крупномасштабных совместных учений ВВС Korea Flying Training (KFT), которые продлятся 12 дней, передает агентство Рёнхап со ссылкой на ВВС Южной Кореи. Ранее сообщалось, что в понедельник Южная Корея, США и Япония также начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Как отмечает агентство, KFT являются одними из двух ежегодных крупномасштабных учений союзников и проводятся в первой половине года. Во второй половине состоятся аналогичные учения под названием Vigilant Storm. В этом году в KFT задействованы 110 самолетов и более 1400 военнослужащих. Они пройдут на авиабазе в городе Кванчжу и продлятся 12 дней. С южнокорейской стороны мобилизованы истребители F-35A, F-15K и KF-16, а со стороны США - истребители F-16, F-35B, штурмовики A-10, многоцелевые истребители FA-18. Сообщается, что учения будут сосредоточены на повышении оперативной совместимости союзников и их возможностей и будут включать отработку групповых полетов, оказания поддержки в ходе операций. КНДР 13 апреля впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Ракета пролетела примерно 1000 километров и поднялась на высоту до 3000 километров, других подробных данных не сообщается. Отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторая и третья ступни отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. Предполагается, что при нормальной траектории полета ракета смогла бы преодолеть расстояние в примерно 5000 километров.
https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865273295.html
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южная корея, ким чен ын, f-15se, f-16, сша, япония
Южная Корея, Ким Чен Ын, F-15SE, F-16, США, Япония
Южная Корея и США начали крупные регулярные учения ВВС

"Ренхап": Южная Корея и США начали крупные регулярные учения ВВС Korea Flying Training

© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Colby L. HardinИстребители ВВС США на авиабазе Кунсан, Южная Корея
Истребители ВВС США на авиабазе Кунсан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Colby L. Hardin
Истребители ВВС США на авиабазе Кунсан, Южная Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 апр – РИА Новости. Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных крупномасштабных совместных учений ВВС Korea Flying Training (KFT), которые продлятся 12 дней, передает агентство Рёнхап со ссылкой на ВВС Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что в понедельник Южная Корея, США и Япония также начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря.
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Как отмечает агентство, KFT являются одними из двух ежегодных крупномасштабных учений союзников и проводятся в первой половине года. Во второй половине состоятся аналогичные учения под названием Vigilant Storm.
В этом году в KFT задействованы 110 самолетов и более 1400 военнослужащих. Они пройдут на авиабазе в городе Кванчжу и продлятся 12 дней. С южнокорейской стороны мобилизованы истребители F-35A, F-15K и KF-16, а со стороны США - истребители F-16, F-35B, штурмовики A-10, многоцелевые истребители FA-18.
Сообщается, что учения будут сосредоточены на повышении оперативной совместимости союзников и их возможностей и будут включать отработку групповых полетов, оказания поддержки в ходе операций.
КНДР 13 апреля впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Ракета пролетела примерно 1000 километров и поднялась на высоту до 3000 километров, других подробных данных не сообщается. Отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторая и третья ступни отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. Предполагается, что при нормальной траектории полета ракета смогла бы преодолеть расстояние в примерно 5000 километров.
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