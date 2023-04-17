Семнадцать новых турмаршрутов будут готовы к курортному сезону на Кубани
Семнадцать новых турмаршрутов будут готовы к курортному сезону на Кубани в 2023 году
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются у реки Курджипс в Гуамском ущелье в Краснодарском крае.
Туристы фотографируются у реки Курджипс в Гуамском ущелье в Краснодарском крае.. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Семнадцать туристических маршрутов расчистят и промаркируют в Краснодарском крае к началу курортного сезона в 2023 году, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель в ходе совещания по подготовке инфраструктуры к приему туристов.
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"Гости едут в наш регион не только за морем. Сейчас в реестр включены 200 туристских маршрутов повышенной опасности, из которых порядка 60 – обустроенных. В прошлом году мы начали возрождать знаменитую сеть турмаршрутов, расчистили и промаркировали девять. К началу этого сезона обустроим еще 17", – передает администрация Кубани слова Руппеля.
Он отметил, что в этом году Краснодарский край увеличил номерной фонд более чем на 1000 номеров (открытие 20 новых курортных объектов). В сумме почти 11 тысяч средств размещения будут принимать гостей Кубани, добавил Руппель.
Кроме того, за счет курортного сбора в Анапе, Геленджике и Сочи за два года будут закуплены свыше 200 камер видеонаблюдения, их установят около социально значимых объектов, в местах массового пребывания граждан. В сезон охрану порядка в общественных местах обеспечат 1000 полицейских, также будут организованы дежурства спасателей, добавляют в пресс-службе.
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