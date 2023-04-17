https://ria.ru/20230417/turmarshruty-1865927162.html

Семнадцать новых турмаршрутов будут готовы к курортному сезону на Кубани

Семнадцать новых турмаршрутов будут готовы к курортному сезону на Кубани - РИА Новости, 17.04.2023

Семнадцать новых турмаршрутов будут готовы к курортному сезону на Кубани

Семнадцать туристических маршрутов расчистят и промаркируют в Краснодарском крае к началу курортного сезона в 2023 году, сообщил заместитель губернатора региона РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T20:57

2023-04-17T20:57

2023-04-17T21:00

краснодарский край

новости - туризм

краснодарский край

анапа

геленджик

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Семнадцать туристических маршрутов расчистят и промаркируют в Краснодарском крае к началу курортного сезона в 2023 году, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель в ходе совещания по подготовке инфраструктуры к приему туристов. Он отметил, что в этом году Краснодарский край увеличил номерной фонд более чем на 1000 номеров (открытие 20 новых курортных объектов). В сумме почти 11 тысяч средств размещения будут принимать гостей Кубани, добавил Руппель. Кроме того, за счет курортного сбора в Анапе, Геленджике и Сочи за два года будут закуплены свыше 200 камер видеонаблюдения, их установят около социально значимых объектов, в местах массового пребывания граждан. В сезон охрану порядка в общественных местах обеспечат 1000 полицейских, также будут организованы дежурства спасателей, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230417/pobeda-1865881153.html

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анапа

геленджик

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Наталья Макарова

новости - туризм, краснодарский край, анапа, геленджик