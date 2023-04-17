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На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон
На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон - РИА Новости, 17.04.2023
На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон
Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель предложил правительству РФ останавливать ремонтные работы в курортный сезон не только на... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:25
2023-04-17T21:25
2023-04-17T21:25
краснодарский край
максим решетников
абхазия
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель предложил правительству РФ останавливать ремонтные работы в курортный сезон не только на региональных трассах, но и на федеральных, чтобы сократить количество пробок в регионе, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края. Руппель обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову в ходе совещания по подготовке инфраструктуры к приему туристов в 2023 году, по данным пресс-службы. "В случае дальнейшего продления режима "закрытого неба", как и прошлым летом, более 2 миллионов туристов будут добираться на железнодорожном и автотранспорте. Краснодарский край традиционно приостанавливает проведение ремонтных работ на региональных трассах. Александр Руппель обратился к министру экономразвития с инициативой ввести такое правило и для федеральных трасс", - говорится в сообщении. Отмечается, что Решетников выразил готовность заняться этим вопросом, чтобы исключить введение реверсивного движения на федеральных автомагистралях и сократить количество пробок на трассах, ведущих к курортам Краснодарского края, Крыма и Абхазии.
https://ria.ru/20230417/turmarshruty-1865927162.html
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максим решетников, абхазия
Краснодарский край, Максим Решетников, Абхазия
На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон
Власти Кубани предложили останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон