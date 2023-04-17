https://ria.ru/20230417/trassy-1865934764.html

На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон

На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон - РИА Новости, 17.04.2023

На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель предложил правительству РФ останавливать ремонтные работы в курортный сезон не только на... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:25

2023-04-17T21:25

2023-04-17T21:25

краснодарский край

максим решетников

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/46/1517354667_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_01b382b11d456510a767d6c930fdf8fe.jpg

КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель предложил правительству РФ останавливать ремонтные работы в курортный сезон не только на региональных трассах, но и на федеральных, чтобы сократить количество пробок в регионе, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края. Руппель обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову в ходе совещания по подготовке инфраструктуры к приему туристов в 2023 году, по данным пресс-службы. "В случае дальнейшего продления режима "закрытого неба", как и прошлым летом, более 2 миллионов туристов будут добираться на железнодорожном и автотранспорте. Краснодарский край традиционно приостанавливает проведение ремонтных работ на региональных трассах. Александр Руппель обратился к министру экономразвития с инициативой ввести такое правило и для федеральных трасс", - говорится в сообщении. Отмечается, что Решетников выразил готовность заняться этим вопросом, чтобы исключить введение реверсивного движения на федеральных автомагистралях и сократить количество пробок на трассах, ведущих к курортам Краснодарского края, Крыма и Абхазии.

https://ria.ru/20230417/turmarshruty-1865927162.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим решетников, абхазия