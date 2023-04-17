Рейтинг@Mail.ru
На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
21:25 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/trassy-1865934764.html
На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон
На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон - РИА Новости, 17.04.2023
На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон
Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель предложил правительству РФ останавливать ремонтные работы в курортный сезон не только на... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:25
2023-04-17T21:25
краснодарский край
максим решетников
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/46/1517354667_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_01b382b11d456510a767d6c930fdf8fe.jpg
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель предложил правительству РФ останавливать ремонтные работы в курортный сезон не только на региональных трассах, но и на федеральных, чтобы сократить количество пробок в регионе, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края. Руппель обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову в ходе совещания по подготовке инфраструктуры к приему туристов в 2023 году, по данным пресс-службы. "В случае дальнейшего продления режима "закрытого неба", как и прошлым летом, более 2 миллионов туристов будут добираться на железнодорожном и автотранспорте. Краснодарский край традиционно приостанавливает проведение ремонтных работ на региональных трассах. Александр Руппель обратился к министру экономразвития с инициативой ввести такое правило и для федеральных трасс", - говорится в сообщении. Отмечается, что Решетников выразил готовность заняться этим вопросом, чтобы исключить введение реверсивного движения на федеральных автомагистралях и сократить количество пробок на трассах, ведущих к курортам Краснодарского края, Крыма и Абхазии.
https://ria.ru/20230417/turmarshruty-1865927162.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/46/1517354667_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa90630c56fca99cacf4e3157ae2c90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим решетников, абхазия
Краснодарский край, Максим Решетников, Абхазия
На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон

Власти Кубани предложили останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рабочие ремонтируют участок дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель предложил правительству РФ останавливать ремонтные работы в курортный сезон не только на региональных трассах, но и на федеральных, чтобы сократить количество пробок в регионе, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Руппель обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову в ходе совещания по подготовке инфраструктуры к приему туристов в 2023 году, по данным пресс-службы.
"В случае дальнейшего продления режима "закрытого неба", как и прошлым летом, более 2 миллионов туристов будут добираться на железнодорожном и автотранспорте. Краснодарский край традиционно приостанавливает проведение ремонтных работ на региональных трассах. Александр Руппель обратился к министру экономразвития с инициативой ввести такое правило и для федеральных трасс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Решетников выразил готовность заняться этим вопросом, чтобы исключить введение реверсивного движения на федеральных автомагистралях и сократить количество пробок на трассах, ведущих к курортам Краснодарского края, Крыма и Абхазии.
Туристы фотографируются у реки Курджипс в Гуамском ущелье в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Семнадцать новых турмаршрутов будут готовы к курортному сезону на Кубани
Вчера, 20:57
 
Краснодарский крайМаксим РешетниковАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала