https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html

Пожизненный приговор готовившему теракты в Москве исламисту вступил в силу

Пожизненный приговор готовившему теракты в Москве исламисту вступил в силу - РИА Новости, 17.04.2023

Пожизненный приговор готовившему теракты в Москве исламисту вступил в силу

Пожизненный приговор гражданину Таджикистана, планировавшему теракты в столичном регионе и Новосибирске, вступил в силу, сообщает УФСБ России по Москве и... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:51

2023-04-17T12:51

2023-04-17T13:36

происшествия

россия

москва

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожизненный приговор гражданину Таджикистана, планировавшему теракты в столичном регионе и Новосибирске, вступил в силу, сообщает УФСБ России по Москве и области, называя фигуранта одним из главарей запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*. В июне 2022 года Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения Тоджиддина Назарова за попытку организовать теракты рядом с Кремлем, зданиями российских силовых ведомств и на транспорте в Москве, в также в Новосибирске. "ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации "Исламское государство"*… гражданина Республики Таджикистан Назарова Т.М. 1989 года рождения... Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в УФСБ, Назаров признан виновным в совершении 21 преступления по статьям об организации и участии в террористической деятельности, незаконном приобретении и ношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств и приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Назаров, являясь сторонником ИГ*, создал террористическую ячейку для совершения диверсий и терактов в Московском регионе и в Новосибирске с помощью СВУ, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД. Отмечается, что для совершения преступлений он вербовал граждан Таджикистана, говорится в релизе. В результате международного взаимодействия спецслужбы Назаров был задержан в Сирии, после чего доставлен в Россию. Подчеркивается, что входившие в состав ячейки террористы были также задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Таким образом, деятельность террористической ячейки ликвидирована. Следствие ранее сообщало, что Назаров полетел в Сирию в 2014 году, где взял псевдоним Абу Усама Нараки и вступил в ИГ*, стал записывать проповеди и видео для YouTube, в которых пропагандировал "борьбу с неверными".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230208/operatsiya-1850671441.html

https://ria.ru/20221024/terakt-1826201656.html

https://ria.ru/20230116/magas-1845163819.html

россия

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)