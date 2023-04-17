https://ria.ru/20230417/tayvan-1865722459.html

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 18 самолетов армии КНР

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 18 самолетов армии КНР - РИА Новости, 17.04.2023

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 18 самолетов армии КНР

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 18 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:13

2023-04-17T06:13

2023-04-17T06:13

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

в мире

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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 18 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. Отмечается, что четыре самолета вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая беспилотник TB-001, два вертолета Z-9 и истребитель J-11. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230416/tayvan-1865612475.html

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире