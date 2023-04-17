https://ria.ru/20230417/sudan-1865892271.html

В МИД России призвали к прекращению огня в Судане

В МИД России призвали к прекращению огня в Судане - РИА Новости, 17.04.2023

В МИД России призвали к прекращению огня в Судане

Москва считает необходимым немедленное прекращение огня в Судане и решение возможных спорных вопросов путем переговоров, заявило министерство иностранных дел... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:17

2023-04-17T18:17

2023-04-17T18:25

россия

хартум (город)

судан

столкновения в хартуме

в мире

москва

михаил богданов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва считает необходимым немедленное прекращение огня в Судане и решение возможных спорных вопросов путем переговоров, заявило министерство иностранных дел России.Отмечается, что 17 апреля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Судана в Москве Мохаммеда Сирраджа, с которым обсудил развитие событий в этой африканской стране в контексте происходящих там вооруженных столкновений между подразделениями регулярной армии и Силами быстрого реагирования (СБР)."С российской стороны была подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня и решения возможных спорных вопросов путем переговоров. При этом была акцентирована важность обеспечения безопасности Посольства России в Хартуме и всех российских граждан, находящихся в Судане", - говорится в сообщении.Тринадцатого апреля арабские телеканалы сообщали, что суданские СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице. Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html

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россия, хартум (город), судан, столкновения в хартуме, в мире, москва, михаил богданов