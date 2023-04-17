Рейтинг@Mail.ru
В СБР Судана заявили, что ворвались в дом главкома ВС страны - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/sudan-1865773622.html
В СБР Судана заявили, что ворвались в дом главкома ВС страны
В СБР Судана заявили, что ворвались в дом главкома ВС страны - РИА Новости, 17.04.2023
В СБР Судана заявили, что ворвались в дом главкома ВС страны
Силы быстрого реагирования (СБР) Судана утверждают, что ворвались в дом главнокомандующего вооруженных сил страны Абдель Фаттаха Бурхана, при этом источник в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:05
2023-04-17T12:05
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg
КАИР, 17 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана утверждают, что ворвались в дом главнокомандующего вооруженных сил страны Абдель Фаттаха Бурхана, при этом источник в суданской армии опроверг телеканалу Al-Arabiya эти сообщения. "(Силы - ред.) быстрого реагирования ворвались в дом &lt;…&gt; Бурхана в Генеральном командовании", - говорится в сообщении СБР в Twitter. На двух видеозаписях, опубликованных военизированными формированиями, присутствуют несколько танков и автомобилей. В свою очередь, источник в суданских вооруженных силах заявил телеканалу Al-Arabiya, что данная информация не соответствует действительности. "Видео "Сил быстрого реагирования" о штурме резиденции Бурхана является фальсификацией", - сказал он. В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.
https://ria.ru/20230416/gumkoridory-1865682015.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865587774.html
судан
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d79610112d2d09dc80a7cc0a96663f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
В СБР Судана заявили, что ворвались в дом главкома ВС страны

В СБР Судана заявили, что ворвались в дом главкома ВС Бурхана, в армии это опровергли

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 17 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана утверждают, что ворвались в дом главнокомандующего вооруженных сил страны Абдель Фаттаха Бурхана, при этом источник в суданской армии опроверг телеканалу Al-Arabiya эти сообщения.
"(Силы - ред.) быстрого реагирования ворвались в дом <…> Бурхана в Генеральном командовании", - говорится в сообщении СБР в Twitter. На двух видеозаписях, опубликованных военизированными формированиями, присутствуют несколько танков и автомобилей.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
СБР вслед за армией Судана согласились открыть гуманитарные коридоры
16 апреля, 18:17
В свою очередь, источник в суданских вооруженных силах заявил телеканалу Al-Arabiya, что данная информация не соответствует действительности.
"Видео "Сил быстрого реагирования" о штурме резиденции Бурхана является фальсификацией", - сказал он.
В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.
Суданские военнослужащие из формирования СБР - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Главком ВС Судана распустил силы быстрого реагирования
15 апреля, 22:00
 
В миреСуданХартум (город)Столкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала