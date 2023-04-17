https://ria.ru/20230417/status-1865771128.html

Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов

Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов - РИА Новости, 17.04.2023

Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов

Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:52

2023-04-17T11:52

2023-04-17T11:52

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в новых регионах с 2014 года. "Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество