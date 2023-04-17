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Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов - РИА Новости, 17.04.2023
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11:52 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/status-1865771128.html
Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов
Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов
Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:52
2023-04-17T11:52
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в новых регионах с 2014 года. "Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов

Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для участников боевых действий с 2014 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в новых регионах с 2014 года.
"Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
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