https://ria.ru/20230417/status-1865771128.html
Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов
Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов
Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:52
2023-04-17T11:52
2023-04-17T11:52
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в новых регионах с 2014 года. "Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для бойцов из новых регионов
Комитет ГД поддержал проект о статусе ветерана для участников боевых действий с 2014 года