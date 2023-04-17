https://ria.ru/20230417/starship-1865873985.html

Новая попытка запуска Starship состоится через несколько дней

Новая попытка запуска Starship состоится через несколько дней - РИА Новости, 17.04.2023

Новая попытка запуска Starship состоится через несколько дней

Новая попытка запуска корабля Starship состоится через несколько дней, сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:34

2023-04-17T17:34

2023-04-17T17:34

наука

spacex

техас

земля

тихий океан

илон маск

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Новая попытка запуска корабля Starship состоится через несколько дней, сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск. В понедельник старт Starship в Техасе был отменен по техническим причинам за минуту до пуска. Компания заявила, что все подготовительные процедуры были проведены и сегодняшнюю неудачу можно считать генеральной репетицией первого испытательного полета. "Многому научились сегодня, сейчас сливаем топливо, попробуем снова через несколько дней", - написал Маск в своем в Twitter-аккаунте. Накануне испытания бизнесмен не исключал отмены запуска, заявив, что рассчитывать на успех было бы "безумием" и всё лучше взрыва на стартовой площадке. В ходе первого испытательного полета Starship должен выйти на орбиту и, совершив полвитка вокруг Земли, утонуть в Тихом океане неподалеку от Гавайских островов. Первая ступень корабля - ускоритель Super Heavy - вскоре после запуска должна упасть в Мексиканском заливе. В будущем компания планирует обеспечивать многоразовость и первой ступени, и самого корабля. Компания SpaceX создает Starship для полетов в дальний космос. Корабль позиционируется как самый мощный и большой в истории человечества. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс. Ранее различного рода испытания по меньшей мере семь раз завершались взрывом и потерей корабля.

https://ria.ru/20230310/kosmos-1856948312.html

https://ria.ru/20230415/luna-1865483458.html

техас

земля

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spacex, техас, земля, тихий океан, илон маск