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Маск усомнился в успехе полета Starship - РИА Новости, 17.04.2023
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04:20 17.04.2023 (обновлено: 10:02 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/starship-1865719485.html
Маск усомнился в успехе полета Starship
Маск усомнился в успехе полета Starship - РИА Новости, 17.04.2023
Маск усомнился в успехе полета Starship
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успех назначенного на понедельник первого испытательного полета своего космического... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T04:20
2023-04-17T10:02
тихий океан
мексиканский залив
техас
илон маск
spacex
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успех назначенного на понедельник первого испытательного полета своего космического корабля Starship, и предположил, что старт будет отложен.Компания Маска SpaceX планирует в 7:00-9:30 утра по местному времени (15:00-17:30 мск) отправить Starship на орбиту с помощью ракеты-носителя Super Heavy с последующим их приземлением в Тихом океане и Мексиканском заливе соответственно. "Успех – это не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием", - сказал Маск, общаясь с платными подписчиками его аккаунта в Twitter.Наиболее вероятным исходом он назвал перенос пуска. Маск затруднился сказать, что именно может пойти не так, но назвал двигатели самой уязвимой частью конструкции. Он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке в штате Техас, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев.В своем выступлении Маск упомянул советскую ракету Н-1, которая, как и Starship, предназначалась для полетов на Луну и дальше, однако после нескольких неудачных испытаний проект был закрыт. "Это была ракета очень впечатляющей конструкции, но она так и не вышла на орбиту", - напомнил он.
https://ria.ru/20230417/starship-1865719352.html
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тихий океан, мексиканский залив, техас, илон маск, spacex
Тихий океан, Мексиканский залив, Техас, Илон Маск, SpaceX
Маск усомнился в успехе полета Starship

Маск заявил, что не рассчитывает на успех первого полета своего корабля Starship

© AFP 2023 / Patrick T. FallonЛюди фотографируются на фоне космического корабля SpaceX Starship, стоящего на стартовой площадке перед летными испытаниями в Бока-Чика, штат Техас
Люди фотографируются на фоне космического корабля SpaceX Starship, стоящего на стартовой площадке перед летными испытаниями в Бока-Чика, штат Техас - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успех назначенного на понедельник первого испытательного полета своего космического корабля Starship, и предположил, что старт будет отложен.
Компания Маска SpaceX планирует в 7:00-9:30 утра по местному времени (15:00-17:30 мск) отправить Starship на орбиту с помощью ракеты-носителя Super Heavy с последующим их приземлением в Тихом океане и Мексиканском заливе соответственно.
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"Успех – это не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием", - сказал Маск, общаясь с платными подписчиками его аккаунта в Twitter.
Наиболее вероятным исходом он назвал перенос пуска. Маск затруднился сказать, что именно может пойти не так, но назвал двигатели самой уязвимой частью конструкции. Он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке в штате Техас, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев.
В своем выступлении Маск упомянул советскую ракету Н-1, которая, как и Starship, предназначалась для полетов на Луну и дальше, однако после нескольких неудачных испытаний проект был закрыт.
"Это была ракета очень впечатляющей конструкции, но она так и не вышла на орбиту", - напомнил он.
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Тихий океанМексиканский заливТехасИлон МаскSpaceX
 
 
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