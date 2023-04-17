https://ria.ru/20230417/starship-1865719485.html

Маск усомнился в успехе полета Starship

Маск усомнился в успехе полета Starship - РИА Новости, 17.04.2023

Маск усомнился в успехе полета Starship

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успех назначенного на понедельник первого испытательного полета своего космического... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T04:20

2023-04-17T04:20

2023-04-17T10:02

тихий океан

мексиканский залив

техас

илон маск

spacex

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успех назначенного на понедельник первого испытательного полета своего космического корабля Starship, и предположил, что старт будет отложен.Компания Маска SpaceX планирует в 7:00-9:30 утра по местному времени (15:00-17:30 мск) отправить Starship на орбиту с помощью ракеты-носителя Super Heavy с последующим их приземлением в Тихом океане и Мексиканском заливе соответственно. "Успех – это не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием", - сказал Маск, общаясь с платными подписчиками его аккаунта в Twitter.Наиболее вероятным исходом он назвал перенос пуска. Маск затруднился сказать, что именно может пойти не так, но назвал двигатели самой уязвимой частью конструкции. Он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке в штате Техас, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев.В своем выступлении Маск упомянул советскую ракету Н-1, которая, как и Starship, предназначалась для полетов на Луну и дальше, однако после нескольких неудачных испытаний проект был закрыт. "Это была ракета очень впечатляющей конструкции, но она так и не вышла на орбиту", - напомнил он.

https://ria.ru/20230417/starship-1865719352.html

https://ria.ru/20230415/krym-1865515581.html

тихий океан

мексиканский залив

техас

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тихий океан, мексиканский залив, техас, илон маск, spacex