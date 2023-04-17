США ответственны за обострение вокруг Корейского полуострова, заявили в МИД
МИД: Россия и Китай считают США ответственными за обострение вокруг Корейского полуострова
Здание МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин на консультациях в Москве согласились, что ответственность за нынешнее обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на Вашингтоне и его союзниках, сообщает МИД РФ.
"Предметно обсуждалась текущая ситуация вокруг Корейского полуострова. Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках, которые вопреки собственным обязательствам отказываются вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности и принимать практические меры по укреплению доверия, напротив – наращивают в регионе крупномасштабные военные учения, носящие провокационный характер", - информирует МИД РФ по итогам встречи.
Подчеркнута необходимость сосредоточить усилия вовлеченных сторон на поиске политико-дипломатического решения проблем северо-восточной Азии, предполагающего учет справедливых и законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности. Условлено поддерживать плотную координацию между Россией и Китаем на этом направлении.
КНДР 13 апреля впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Ракета пролетела примерно 1000 километров и поднялась на высоту до 3000 километров, подробных данных не сообщается. Отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторую и третью ступени отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. Предполагается, что при нормальной траектории ракета могла бы преодолеть расстояние примерно в 5 тысяч километров.
Южная Корея и США в понедельник начали ежегодные крупномасштабные совместные учения ВВС Korea Flying Training (KFT), которые продлятся 12 дней. Ранее сообщалось, что в понедельник Южная Корея, США и Япония также начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря.