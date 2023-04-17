https://ria.ru/20230417/ssha-1865850197.html

США ответственны за обострение вокруг Корейского полуострова, заявили в МИД

США ответственны за обострение вокруг Корейского полуострова, заявили в МИД - РИА Новости, 17.04.2023

США ответственны за обострение вокруг Корейского полуострова, заявили в МИД

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин на консультациях... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:22

2023-04-17T16:22

2023-04-17T16:28

в мире

россия

сша

корейский полуостров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_121:0:3453:1874_1920x0_80_0_0_3f143a274171bf662748c01bee56685e.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин на консультациях в Москве согласились, что ответственность за нынешнее обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на Вашингтоне и его союзниках, сообщает МИД РФ."Предметно обсуждалась текущая ситуация вокруг Корейского полуострова. Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках, которые вопреки собственным обязательствам отказываются вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности и принимать практические меры по укреплению доверия, напротив – наращивают в регионе крупномасштабные военные учения, носящие провокационный характер", - информирует МИД РФ по итогам встречи.Подчеркнута необходимость сосредоточить усилия вовлеченных сторон на поиске политико-дипломатического решения проблем северо-восточной Азии, предполагающего учет справедливых и законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности. Условлено поддерживать плотную координацию между Россией и Китаем на этом направлении.КНДР 13 апреля впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Ракета пролетела примерно 1000 километров и поднялась на высоту до 3000 километров, подробных данных не сообщается. Отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторую и третью ступени отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. Предполагается, что при нормальной траектории ракета могла бы преодолеть расстояние примерно в 5 тысяч километров.Южная Корея и США в понедельник начали ежегодные крупномасштабные совместные учения ВВС Korea Flying Training (KFT), которые продлятся 12 дней. Ранее сообщалось, что в понедельник Южная Корея, США и Япония также начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря.

https://ria.ru/20230415/utechka-1865573954.html

https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html

россия

сша

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, корейский полуостров