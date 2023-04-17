https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865952522.html

Спецоперация, 17 апреля: успехи российских сил в Артемовске

Спецоперация, 17 апреля: успехи российских сил в Артемовске - РИА Новости, 17.04.2023

Спецоперация, 17 апреля: успехи российских сил в Артемовске

Российские силы заняли новые территории в боях за Артемовск. В Пентагоне заявили, что ресурсы США по военной помощи Украине не безграничны, а американское... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T23:34

2023-04-17T23:34

2023-04-17T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

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игорь коротченко

линн трейси

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские силы заняли новые территории в боях за Артемовск. В Пентагоне заявили, что ресурсы США по военной помощи Украине не безграничны, а американское издание написало об уменьшающихся возможностях европейцев поддерживать Киев. Ход спецоперацииШтурмовые отряды группы "Вагнер" при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают бои за Артемовск – они овладели еще двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города, сообщили в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, потери Украины на донецком направлении за сутки превысили 270 военных и наемников, на купянском и краснолиманском – около 105. На херсонском направлении, по сводке МО РФ, российские подразделения уничтожили свыше 55 украинских военных, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика". Украина и западная помощьЗамминистра обороны США Колин Каль заявил, что у американских ресурсов по поддержке Украины есть границы: "У нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным". Он добавил, что США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину в случае принятия соответствующего решения. Депутат верховной рады Ярослав Железняк заявил, что с начала российской спецоперации в бюджет Украины поступило более 45 миллиардов долларов международной помощи. Через несколько часов американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы написал, что десять европейских стран – Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения – проявляют "снижающуюся политическую волю и возможности" в вопросе военной помощи Украине. Портал dennikn.sk сообщил, что правительство Словакии последовало примеру Польши и Венгрии – с 19 апреля вводит запрет на импорт некоторых продуктов с Украины. Под ограничения, по данным издания, могут попасть зерно, овощи и фрукты. А министр обороны Словакии Ярослав Надь утверждает, что Братислава завершила передачу Киеву истребителей МиГ-29. По его словам, 13 таких самолетов "уже на Украине". Служба безопасности Украины сообщила о задержании экс-главы железнодорожного вокзала "Херсон", подозреваемого в сотрудничестве с Россией: он якобы помогал перебрасывать военные эшелоны. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. А Newsweek продолжил публиковать данные, которые называет утекшими в сеть секретными документами. В материале издания говорится, что США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля. Главный редактор российского журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко возразил: по его мнению, Россия должна игнорировать сливы западной прессы и полагаться только на свои разведанные. ДипломатыПосла США в России Линн Трейси пригласили 18 апреля на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Депутаты хотят от нее пояснений о деятельности биолабораторий США, однако она "отклонила приглашение". Глава МИД России Сергей Лавров в Бразилии заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Глава МИД Бразилии Мауру Виейра сказал, что на встрече с Лавровым заявил, что его страна готовы участвовать в мирном разрешении украинского конфликта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение опорного пункта с техникой при помощи комплекса "Штурм" Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанкового комплекса "Штурм" уничтожили опорный пункт с техникой и боекомплект противника в Донбассе - кадры с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости 2023-04-17T23:34 true PT0M42S

Минобороны о потерях ВСУ на Донецком направлении Потери Украины на донецком направлении за сутки составили превысили 270 военнослужащих и наемников, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. На флангах подразделения ВДВ и силы "Южной" группировки войск оказывают штурмовым отрядам поддержку. 2023-04-17T23:34 true PT4M16S

Подготовка российских подразделений ВДВ на Запорожском направлении Кадры подготовки российских подразделений ВДВ на запорожском направлении. Личный состав, по словам инструктора, полностью готов к любым боевым задачам. 2023-04-17T23:34 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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