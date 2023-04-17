https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865821754.html

ВСУ потеряли более 270 человек за сутки на Донецком направлении

ВСУ потеряли более 270 человек за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 17.04.2023

ВСУ потеряли более 270 человек за сутки на Донецком направлении

Потери Украины на донецком направлении за сутки составили превысили 270 военнослужащих и наемников, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:44

2023-04-17T14:44

2023-04-17T15:15

специальная военная операция на украине

украина

россия

артемовск

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Потери Украины на донецком направлении за сутки составили превысили 270 военнослужащих и наемников, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. На флангах подразделения ВДВ и силы "Южной" группировки войск оказывают штурмовым отрядам поддержку. "Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 54 огневые задачи. В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой народной республики. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865817441.html

украина

россия

артемовск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях ВСУ на Донецком направлении Потери Украины на донецком направлении за сутки составили превысили 270 военнослужащих и наемников, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. На флангах подразделения ВДВ и силы "Южной" группировки войск оказывают штурмовым отрядам поддержку. 2023-04-17T14:44 true PT4M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность