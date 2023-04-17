https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865821754.html
ВСУ потеряли более 270 человек за сутки на Донецком направлении
ВСУ потеряли более 270 человек за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 17.04.2023
ВСУ потеряли более 270 человек за сутки на Донецком направлении
Потери Украины на донецком направлении за сутки составили превысили 270 военнослужащих и наемников, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:44
2023-04-17T14:44
2023-04-17T15:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
артемовск
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Потери Украины на донецком направлении за сутки составили превысили 270 военнослужащих и наемников, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. На флангах подразделения ВДВ и силы "Южной" группировки войск оказывают штурмовым отрядам поддержку. "Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 54 огневые задачи. В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой народной республики. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865817441.html
украина
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артемовск
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Минобороны о потерях ВСУ на Донецком направлении
Потери Украины на донецком направлении за сутки составили превысили 270 военнослужащих и наемников, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. На флангах подразделения ВДВ и силы "Южной" группировки войск оказывают штурмовым отрядам поддержку.
2023-04-17T14:44
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PT4M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 270 человек за сутки на Донецком направлении
Минобороны: украинские войска потеряли более 270 человек за сутки на Донецком направлении