https://ria.ru/20230417/spasateli-1865723561.html
В Приангарье ищут водителя, затонувшего вместе с машиной в водохранилище
В Приангарье ищут водителя, затонувшего вместе с машиной в водохранилище - РИА Новости, 17.04.2023
В Приангарье ищут водителя, затонувшего вместе с машиной в водохранилище
Водителя, ушедшего вместе с автомобилем под лед Усть-Илимского водохранилища, ищут в Приангарье спасатели, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:43
2023-04-17T06:43
2023-04-17T06:43
иркутская область
происшествия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 17 апр - РИА Новости. Водителя, ушедшего вместе с автомобилем под лед Усть-Илимского водохранилища, ищут в Приангарье спасатели, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Трагедия случилась в районе населенного пункта Подъеланка Иркутской области в момент, когда водитель, несмотря на запрещающие знаки, решили пересечь акваторию водохранилища. Автомобиль затонул в 500 метрах от берега. "В акватории Усть-Илимского водохранилища ведутся поиски водителя УАЗ "Патриот", погибшего при провале под лед. К поискам на большой глубине - около 40 метров - планируется привлечь водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что толщина льда в месте происшествия около 30 сантиметров.
https://ria.ru/20230321/baykal-1859353233.html
иркутская область
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иркутская область, происшествия, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Иркутская область, Происшествия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье ищут водителя, затонувшего вместе с машиной в водохранилище
В Приангарье ищут водителя, ушедшего с автомобилем под лед Усть-Илимского водохранилища