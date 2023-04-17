https://ria.ru/20230417/spasateli-1865723561.html

В Приангарье ищут водителя, затонувшего вместе с машиной в водохранилище

В Приангарье ищут водителя, затонувшего вместе с машиной в водохранилище - РИА Новости, 17.04.2023

В Приангарье ищут водителя, затонувшего вместе с машиной в водохранилище

Водителя, ушедшего вместе с автомобилем под лед Усть-Илимского водохранилища, ищут в Приангарье спасатели, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:43

2023-04-17T06:43

2023-04-17T06:43

иркутская область

происшествия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 17 апр - РИА Новости. Водителя, ушедшего вместе с автомобилем под лед Усть-Илимского водохранилища, ищут в Приангарье спасатели, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Трагедия случилась в районе населенного пункта Подъеланка Иркутской области в момент, когда водитель, несмотря на запрещающие знаки, решили пересечь акваторию водохранилища. Автомобиль затонул в 500 метрах от берега. "В акватории Усть-Илимского водохранилища ведутся поиски водителя УАЗ "Патриот", погибшего при провале под лед. К поискам на большой глубине - около 40 метров - планируется привлечь водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что толщина льда в месте происшествия около 30 сантиметров.

https://ria.ru/20230321/baykal-1859353233.html

иркутская область

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иркутская область, происшествия, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)