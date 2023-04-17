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Замглавы МИД России обсудил с китайским коллегой расширение сотрудничества

Замглавы МИД России обсудил с китайским коллегой расширение сотрудничества - РИА Новости, 17.04.2023

Замглавы МИД России обсудил с китайским коллегой расширение сотрудничества

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко 17 апреля обсудил в Пекине с замглавы МИД Китая Дэном Ли развитие двустороннего сотрудничества и НАТО,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:11

2023-04-17T14:11

2023-04-17T14:11

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александр грушко

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко 17 апреля обсудил в Пекине с замглавы МИД Китая Дэном Ли развитие двустороннего сотрудничества и НАТО, сообщило министерство иностранных дел России. Ведомство отметило, что российская и китайская стороны подтвердили настрой на расширение сотрудничества "как фактора региональной и международной стабильности в условиях глобальной турбулентности, попыток США и их союзников оказывать политико-экономическое давление" на две страны, а также вводить незаконные односторонние санкции. Ранее министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. Президент России Владимир Путин 16 апреля провел рабочую встречу с Ли Шанфу. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. До этого председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.

https://ria.ru/20230412/tsru-1864641514.html

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