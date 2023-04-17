Замглавы МИД России обсудил с китайским коллегой расширение сотрудничества
Замглавы МИД Грушко и его китайский коллега Дэн Ли обсудили расширение сотрудничества
© Пресс-служба МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко . Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко 17 апреля обсудил в Пекине с замглавы МИД Китая Дэном Ли развитие двустороннего сотрудничества и НАТО, сообщило министерство иностранных дел России.
«
"Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями о текущей обстановке в Европе, включая отношения двух стран с Европейским союзом, о деятельности и военном строительстве НАТО на фонe происходящей геополитической трансформации. Также затрагивались вопросы международной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес", - говорится в заявлении.
Ведомство отметило, что российская и китайская стороны подтвердили настрой на расширение сотрудничества "как фактора региональной и международной стабильности в условиях глобальной турбулентности, попыток США и их союзников оказывать политико-экономическое давление" на две страны, а также вводить незаконные односторонние санкции.
Ранее министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. Президент России Владимир Путин 16 апреля провел рабочую встречу с Ли Шанфу. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.
До этого председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.