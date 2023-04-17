https://ria.ru/20230417/sobaki-1865063547.html

В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы"

В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 17.04.2023

В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы"

Леониду было 4 года, когда на него во дворе напала стая псов — один из них вцепился прямо в шею. Если бы не капюшон, мальчика бы загрызли. После этого у Леонида развился сильный страх — если герой видит на горизонте собаку, он выбирает другую дорогу. Из-за этого иногда приходится даже опаздывать на встречи. Как преодолеть детскую травму?

2023-04-17T12:00

2023-04-17T12:00

2023-04-17T12:00

страхи

собаки

психология

наталья лосева

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В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы" Леониду было 4 года, когда на него во дворе напала стая псов — один из них вцепился прямо в шею. Если бы не капюшон, мальчика бы загрызли. После этого у Леонида развился сильный страх — если герой видит на горизонте собаку, он выбирает другую дорогу. Из-за этого иногда приходится даже опаздывать на встречи. Как преодолеть детскую травму? audio/mpeg

В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы" Леониду было 4 года, когда на него во дворе напала стая псов — один из них вцепился прямо в шею. Если бы не капюшон, мальчика бы загрызли. После этого у Леонида развился сильный страх — если герой видит на горизонте собаку, он выбирает другую дорогу. Из-за этого иногда приходится даже опаздывать на встречи. Как преодолеть детскую травму? audio/mpeg

Историю героя Леонида разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор Флиер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

собаки, психология, наталья лосева, аудио