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В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы"
В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 17.04.2023
В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы"
Леониду было 4 года, когда на него во дворе напала стая псов — один из них вцепился прямо в шею. Если бы не капюшон, мальчика бы загрызли. После этого у Леонида развился сильный страх — если герой видит на горизонте собаку, он выбирает другую дорогу. Из-за этого иногда приходится даже опаздывать на встречи. Как преодолеть детскую травму?
2023-04-17T12:00
2023-04-17T12:00
2023-04-17T12:00
страхи
собаки
психология
наталья лосева
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В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы"
Леониду было 4 года, когда на него во дворе напала стая псов — один из них вцепился прямо в шею. Если бы не капюшон, мальчика бы загрызли. После этого у Леонида развился сильный страх — если герой видит на горизонте собаку, он выбирает другую дорогу. Из-за этого иногда приходится даже опаздывать на встречи. Как преодолеть детскую травму?
audio/mpeg
В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы"
Леониду было 4 года, когда на него во дворе напала стая псов — один из них вцепился прямо в шею. Если бы не капюшон, мальчика бы загрызли. После этого у Леонида развился сильный страх — если герой видит на горизонте собаку, он выбирает другую дорогу. Из-за этого иногда приходится даже опаздывать на встречи. Как преодолеть детскую травму?
audio/mpeg
Историю героя Леонида разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор Флиер
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собаки, психология, наталья лосева, аудио
Страхи, Собаки, Психология, Наталья Лосева
В детстве чуть не загрызли бродячие собаки. "Страхи/Детские травмы"
Леониду было 4 года, когда на него во дворе напала стая псов — один из них вцепился прямо в шею. Если бы не капюшон, мальчика бы загрызли. После этого у Леонида развился сильный страх — если герой видит на горизонте собаку, он выбирает другую дорогу. Из-за этого иногда приходится даже опаздывать на встречи. Как преодолеть детскую травму?