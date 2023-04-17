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Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины - РИА Новости, 17.04.2023
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12:30 17.04.2023 (обновлено: 16:38 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/slovakiya-1865782626.html
Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины
Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины - РИА Новости, 17.04.2023
Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины
Словакия приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины, сообщил премьер-министр Эдуард Хегер в Facebook*. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:30
2023-04-17T16:38
словакия
украина
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Словакия приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины, сообщил премьер-министр Эдуард Хегер в Facebook*.Как позднее сообщил словацкий портал dennikn.sk, правительство Словакии одобрило запрет на импорт некоторых продуктов с Украины. Он вступает в силу 19 апреля и может коснуться зерна, овощей и фруктов.Для транзита украинской сельскохозяйственной продукции по территории страны будет действовать особый режим.На прошлой неделе Словакия предложила запустить механизм в рамках ЕС, который бы мог помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Это предложение поддержали Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и Румыния.Министерство сельского хозяйства Словакии также сообщало, что не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может негативно повлиять на здоровье людей. Братислава ввела строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося зерна и муки из него.Кроме того, в начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка.Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечал глава кабмина, необходимо принять меры, чтобы пшеница из постсоветской республики не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией.В субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Накануне о возможности принятия аналогичного решения заявили в Болгарии.В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики, который привел к сильному падению цен на местную сельхозпродукцию.В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230416/zerno-1865685348.html
https://ria.ru/20230416/selkhozproduktsii-1865703030.html
https://ria.ru/20230417/zakharova-1865717320.html
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Словакия, Украина
Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины

Премьер Словакии объявил о приостановке импорта зерна и других продуктов с Украины

© AFP 2023 / YASIN AKGULЗерно на борту судна "Норд Винд" под флагом Барбадоса, следующего из Украины
Зерно на борту судна Норд Винд под флагом Барбадоса, следующего из Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
Зерно на борту судна "Норд Винд" под флагом Барбадоса, следующего из Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Словакия приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины, сообщил премьер-министр Эдуард Хегер в Facebook*.
«
"Сегодня по этой теме будет проведено заседание рабочей группы", — добавил он.
Как позднее сообщил словацкий портал dennikn.sk, правительство Словакии одобрило запрет на импорт некоторых продуктов с Украины. Он вступает в силу 19 апреля и может коснуться зерна, овощей и фруктов.
Для транзита украинской сельскохозяйственной продукции по территории страны будет действовать особый режим.
Лидер партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Экс-премьер Словакии призвал власти запретить ввоз зерна с Украины
16 апреля, 18:46
На прошлой неделе Словакия предложила запустить механизм в рамках ЕС, который бы мог помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Это предложение поддержали Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и Румыния.

Министерство сельского хозяйства Словакии также сообщало, что не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может негативно повлиять на здоровье людей. Братислава ввела строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося зерна и муки из него.
Кроме того, в начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка.
Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечал глава кабмина, необходимо принять меры, чтобы пшеница из постсоветской республики не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией.
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции
16 апреля, 21:14
В субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Накануне о возможности принятия аналогичного решения заявили в Болгарии.
В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики, который привел к сильному падению цен на местную сельхозпродукцию.
В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Захарова ответила на слова польского министра об импорте зерна с Украины
Вчера, 03:12
 
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