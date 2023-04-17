https://ria.ru/20230417/slovakiya-1865782626.html

Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины

Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины - РИА Новости, 17.04.2023

Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины

Словакия приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины, сообщил премьер-министр Эдуард Хегер в Facebook*. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:30

2023-04-17T12:30

2023-04-17T16:38

словакия

украина

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Словакия приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины, сообщил премьер-министр Эдуард Хегер в Facebook*.Как позднее сообщил словацкий портал dennikn.sk, правительство Словакии одобрило запрет на импорт некоторых продуктов с Украины. Он вступает в силу 19 апреля и может коснуться зерна, овощей и фруктов.Для транзита украинской сельскохозяйственной продукции по территории страны будет действовать особый режим.На прошлой неделе Словакия предложила запустить механизм в рамках ЕС, который бы мог помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Это предложение поддержали Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и Румыния.Министерство сельского хозяйства Словакии также сообщало, что не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может негативно повлиять на здоровье людей. Братислава ввела строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося зерна и муки из него.Кроме того, в начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка.Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечал глава кабмина, необходимо принять меры, чтобы пшеница из постсоветской республики не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией.В субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Накануне о возможности принятия аналогичного решения заявили в Болгарии.В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики, который привел к сильному падению цен на местную сельхозпродукцию.В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230416/zerno-1865685348.html

https://ria.ru/20230416/selkhozproduktsii-1865703030.html

https://ria.ru/20230417/zakharova-1865717320.html

словакия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, украина