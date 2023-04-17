https://ria.ru/20230417/slovakiya-1865757160.html

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию - РИА Новости, 17.04.2023

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию

Украина с понедельника, 17 апреля, возобновила экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в украинской национальной компании "Укрэнерго". РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:19

2023-04-17T11:19

2023-04-17T11:19

словакия

украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина с понедельника, 17 апреля, возобновила экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в украинской национальной компании "Укрэнерго". Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о решении возобновить экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения электроэнергией украинских потребителей и избытке ее производства в энергосистеме страны. "В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт каждый час), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт каждый час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865749609.html

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Варвара Скокшина

словакия, украина, европа, укрэнерго, в мире