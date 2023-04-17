https://ria.ru/20230417/slovakiya-1865757160.html
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию - РИА Новости, 17.04.2023
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию
Украина с понедельника, 17 апреля, возобновила экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в украинской национальной компании "Укрэнерго". РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:19
2023-04-17T11:19
2023-04-17T11:19
словакия
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укрэнерго
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина с понедельника, 17 апреля, возобновила экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в украинской национальной компании "Укрэнерго". Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о решении возобновить экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения электроэнергией украинских потребителей и избытке ее производства в энергосистеме страны. "В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт каждый час), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт каждый час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865749609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, украина, европа, укрэнерго, в мире
Словакия, Украина, Европа, Укрэнерго, В мире
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию
"Укрэнерго": Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию