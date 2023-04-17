https://ria.ru/20230417/shvetsiya-1865712662.html

В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения

В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения - РИА Новости, 17.04.2023

В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения

Крупные военные учения "Аврора-23" с участием 26 тысяч человек стартуют в понедельник в Швеции, это самые масштабные тренировки, которые проводились на... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T00:20

2023-04-17T00:20

2023-04-17T00:20

швеция

готланд (губерния)

сша

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ЦЮРИХ, 17 апр - РИА Новости. Крупные военные учения "Аврора-23" с участием 26 тысяч человек стартуют в понедельник в Швеции, это самые масштабные тренировки, которые проводились на территории королевства за последние 25 лет. Как сообщили в министерстве обороны страны, в учениях будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут преимущественно на юге королевства, острове Готланд и вблизи него. "Цель учений - усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию… "Аврора-23" - это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тысяч женщин и мужчин", - говорится в сообщении минобороны. Помимо военных Швеции в тренировках будут участвовать представители США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции. Учения завершатся 11 мая.

https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html

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швеция

готланд (губерния)

сша

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швеция, готланд (губерния), сша, в мире