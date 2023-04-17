https://ria.ru/20230417/selkhozproduktsiya-1865883774.html

Эксперт посоветовал ЕС усилить контроль транзита сельхозпродукции с Украины

Эксперт посоветовал ЕС усилить контроль транзита сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 17.04.2023

Эксперт посоветовал ЕС усилить контроль транзита сельхозпродукции с Украины

Еврокомиссии стоит сосредоточить усилия на принятии дополнительных мер по контролю транзита украинской сельхозпродукции, иначе кризис аграрного перепроизводства РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:57

2023-04-17T17:57

2023-04-17T17:57

украина

евросоюз

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экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Еврокомиссии стоит сосредоточить усилия на принятии дополнительных мер по контролю транзита украинской сельхозпродукции, иначе кризис аграрного перепроизводства в соседних с Украиной странах ЕС будет только нарастать, считает доцент кафедры "Мировая экономика и международные отношения" Южного федерального университета Ашхен Яценко. В 2022 году Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, и запустил сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что поставки будут направлены на мировой рынок и помогут Киеву увеличить объемы экспорта. В реальности основная масса вывозимой продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что привело к кризису аграрного перепроизводства в этих странах. В минувшую субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции. В Еврокомиссии обещали изучить это решение и назвали его "неприемлемым". По словам Яценко, Евросоюз, который якобы хотел помочь Украине, создал для себя проблемы в виде выросшего в сотни раз импорта зерна по низким ценам. На этом фоне одностороннее решение отдельных стран о приостановке импорта украинской сельхозпродукции выглядит закономерно, однако оно неправомерно с точки зрения Еврокомиссии, отвечающей за единый рынок ЕС, отметила собеседница агентства. "Вполне вероятно, что теперь Еврокомиссия будет "продавливать" отмену введенных странами односторонних ограничений на импорт украинского зерна… Это уже чисто политический момент поддержки Украины в противостоянии с Россией. Никакой экономики в этом нет", - сказала Яценко. Она добавила, что решения Евросоюза по многим вопросам давно критикуются за то, что они идут вразрез с национальными интересами отдельных стран. "В такой ситуации ЕС стоило бы усилить контроль за транзитом украинской сельхозпродукции, чтобы она шла в третьи страны через европейскую территорию, как предполагалось изначально", - считает эксперт. Она добавила, что отсутствие дополнительных мер может усугубить ситуацию с аграрным перепроизводством. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230417/zakharova-1865717320.html

https://ria.ru/20230417/zerno-1865722205.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, евросоюз, в мире, экономика