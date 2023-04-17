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Анкара понимает важность ситуации с зерновой сделкой, сообщил источник - РИА Новости, 17.04.2023
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14:37 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/sdelka-1865820402.html
Анкара понимает важность ситуации с зерновой сделкой, сообщил источник
Анкара понимает важность ситуации с зерновой сделкой, сообщил источник - РИА Новости, 17.04.2023
Анкара понимает важность ситуации с зерновой сделкой, сообщил источник
Ситуация вокруг зерновой сделки находится в политической повестке Анкары, несмотря на предвыборный цикл, лидеры Турции и РФ могут обсудить ее при необходимости, РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:37
2023-04-17T14:37
в мире
турция
россия
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АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. Ситуация вокруг зерновой сделки находится в политической повестке Анкары, несмотря на предвыборный цикл, лидеры Турции и РФ могут обсудить ее при необходимости, заявил РИА Новости источник, участвующий в работе механизма. Перспективы зерновой сделки не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения. "Конечно, понимаем и находимся в контакте со всеми участниками для преодоления всех проблем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о последних заявлениях вокруг зерновой сделки. "Это вопрос всегда на повестке. Предвыборный цикл этому не мешает", - добавил источник. По его словам, зерновая сделка и проблемы вокруг нее постоянно обсуждаются лидерами Турции и России. "Эта именно та тема, которую лидеры могут рассмотреть при необходимости", - подчеркнул он. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230417/zerno-1865791800.html
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в мире, турция, россия
В мире, Турция, Россия
Анкара понимает важность ситуации с зерновой сделкой, сообщил источник

Анкара понимает ситуацию с зерновой сделкой, лидеры Турции и России могут обсудить ее

© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. Ситуация вокруг зерновой сделки находится в политической повестке Анкары, несмотря на предвыборный цикл, лидеры Турции и РФ могут обсудить ее при необходимости, заявил РИА Новости источник, участвующий в работе механизма.
Перспективы зерновой сделки не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения.
"Конечно, понимаем и находимся в контакте со всеми участниками для преодоления всех проблем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о последних заявлениях вокруг зерновой сделки.
"Это вопрос всегда на повестке. Предвыборный цикл этому не мешает", - добавил источник.
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Песков назвал перспективы зерновой сделки не очень радужными
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По его словам, зерновая сделка и проблемы вокруг нее постоянно обсуждаются лидерами Турции и России.
"Эта именно та тема, которую лидеры могут рассмотреть при необходимости", - подчеркнул он.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
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