https://ria.ru/20230417/sdelka-1865820402.html

Анкара понимает важность ситуации с зерновой сделкой, сообщил источник

Анкара понимает важность ситуации с зерновой сделкой, сообщил источник - РИА Новости, 17.04.2023

Анкара понимает важность ситуации с зерновой сделкой, сообщил источник

Ситуация вокруг зерновой сделки находится в политической повестке Анкары, несмотря на предвыборный цикл, лидеры Турции и РФ могут обсудить ее при необходимости, РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:37

2023-04-17T14:37

2023-04-17T14:37

в мире

турция

россия

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АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. Ситуация вокруг зерновой сделки находится в политической повестке Анкары, несмотря на предвыборный цикл, лидеры Турции и РФ могут обсудить ее при необходимости, заявил РИА Новости источник, участвующий в работе механизма. Перспективы зерновой сделки не столь радужные, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения. "Конечно, понимаем и находимся в контакте со всеми участниками для преодоления всех проблем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о последних заявлениях вокруг зерновой сделки. "Это вопрос всегда на повестке. Предвыборный цикл этому не мешает", - добавил источник. По его словам, зерновая сделка и проблемы вокруг нее постоянно обсуждаются лидерами Турции и России. "Эта именно та тема, которую лидеры могут рассмотреть при необходимости", - подчеркнул он. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

https://ria.ru/20230417/zerno-1865791800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, россия