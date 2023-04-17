https://ria.ru/20230417/reyting-1865734155.html

Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта"

Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта" - РИА Новости, 17.04.2023

Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD"... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:24

2023-04-17T09:24

2023-04-17T09:24

экономика

белоруссия

сша

александр лукашенко

fitch ratings

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), не представив прогноза, говорится в сообщении агентства. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Белоруссии в обеих валютах при этом также сохранены - на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-". "Рейтинг Белоруссии отражает продолжающуюся выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте, что нарушает документацию, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", - говорится в сообщении агентства. В конце февраля минфин Белоруссии сообщил, что республика погасила еврооблигации Belarus-2023, а также осуществила выплату процентного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030 с перечислением средств на спецсчет в нацвалюте в госбанке - ОАО "АСБ Беларусбанк". В конце октября президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях международных санкций страна будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ "коллективного Запада" от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.

https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865545737.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, белоруссия, сша, александр лукашенко, fitch ratings