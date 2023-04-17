https://ria.ru/20230417/reyting-1865734155.html
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта"
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта" - РИА Новости, 17.04.2023
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD"... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:24
2023-04-17T09:24
2023-04-17T09:24
экономика
белоруссия
сша
александр лукашенко
fitch ratings
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), не представив прогноза, говорится в сообщении агентства. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Белоруссии в обеих валютах при этом также сохранены - на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-". "Рейтинг Белоруссии отражает продолжающуюся выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте, что нарушает документацию, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", - говорится в сообщении агентства. В конце февраля минфин Белоруссии сообщил, что республика погасила еврооблигации Belarus-2023, а также осуществила выплату процентного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030 с перечислением средств на спецсчет в нацвалюте в госбанке - ОАО "АСБ Беларусбанк". В конце октября президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях международных санкций страна будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ "коллективного Запада" от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.
https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865545737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, сша, александр лукашенко, fitch ratings
Экономика, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Fitch Ratings
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта"
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне ограниченного дефолта RD
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), не представив прогноза, говорится в сообщении агентства.
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Белоруссии в обеих валютах при этом также сохранены - на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-".
"Рейтинг Белоруссии отражает продолжающуюся выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США
в национальной валюте, что нарушает документацию, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", - говорится в сообщении агентства.
В конце февраля минфин Белоруссии сообщил, что республика погасила еврооблигации Belarus-2023, а также осуществила выплату процентного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030 с перечислением средств на спецсчет в нацвалюте в госбанке - ОАО "АСБ Беларусбанк".
В конце октября президент республики Александр Лукашенко
заявил, что в условиях международных санкций страна будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ "коллективного Запада" от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.
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