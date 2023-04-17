Рейтинг@Mail.ru
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта" - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/reyting-1865734155.html
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта"
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта" - РИА Новости, 17.04.2023
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD"... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:24
2023-04-17T09:24
экономика
белоруссия
сша
александр лукашенко
fitch ratings
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794388004_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_6731885bec78289535aa98c8fd496b49.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), не представив прогноза, говорится в сообщении агентства. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Белоруссии в обеих валютах при этом также сохранены - на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-". "Рейтинг Белоруссии отражает продолжающуюся выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте, что нарушает документацию, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", - говорится в сообщении агентства. В конце февраля минфин Белоруссии сообщил, что республика погасила еврооблигации Belarus-2023, а также осуществила выплату процентного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030 с перечислением средств на спецсчет в нацвалюте в госбанке - ОАО "АСБ Беларусбанк". В конце октября президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях международных санкций страна будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ "коллективного Запада" от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.
https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865545737.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794388004_151:0:1898:1310_1920x0_80_0_0_d323a74c32d1f423922080c66575d34c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, сша, александр лукашенко, fitch ratings
Экономика, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Fitch Ratings
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта"

Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне ограниченного дефолта RD

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), не представив прогноза, говорится в сообщении агентства.
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Белоруссии в обеих валютах при этом также сохранены - на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-".
"Рейтинг Белоруссии отражает продолжающуюся выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте, что нарушает документацию, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", - говорится в сообщении агентства.
В конце февраля минфин Белоруссии сообщил, что республика погасила еврооблигации Belarus-2023, а также осуществила выплату процентного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030 с перечислением средств на спецсчет в нацвалюте в госбанке - ОАО "АСБ Беларусбанк".
В конце октября президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях международных санкций страна будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ "коллективного Запада" от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Зеленский ввел санкции против предприятий и физлиц из России и Белоруссии
15 апреля, 15:45
 
ЭкономикаБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоFitch Ratings
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала