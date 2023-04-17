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Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям - РИА Новости, 17.04.2023
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11:24 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/resheniya-1865759132.html
Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям
Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям - РИА Новости, 17.04.2023
Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям
Правительство РФ продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:24
2023-04-17T11:24
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь отечественным предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг.
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михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям

Мишустин: правительство будет вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь отечественным предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Федеральные структуры не должны подменять частный бизнес, заявил Мишустин
14 апреля, 14:35
 
Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
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