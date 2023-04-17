https://ria.ru/20230417/resheniya-1865759132.html

Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям

Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям - РИА Новости, 17.04.2023

Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям

Правительство РФ продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:24

2023-04-17T11:24

2023-04-17T11:24

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь отечественным предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг.

https://ria.ru/20230414/biznes-1865340415.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, россия, экономика