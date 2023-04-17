https://ria.ru/20230417/resheniya-1865759132.html
Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям
Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям - РИА Новости, 17.04.2023
Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям
Правительство РФ продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:24
2023-04-17T11:24
2023-04-17T11:24
михаил мишустин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839362067_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_62382edb344e40a2cf4d92c4f6ad425d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь отечественным предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг.
https://ria.ru/20230414/biznes-1865340415.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839362067_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e9d2a5bfbc53789d265660678ed08a4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Правительство продолжит вырабатывать решения, чтобы помочь предприятиям
Мишустин: правительство будет вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь предприятиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь отечественным предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг.
Федеральные структуры не должны подменять частный бизнес, заявил Мишустин