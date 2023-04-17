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Липчане отремонтировали исторический дом в Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2023
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Липецкая область
 
15:04 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/remont-1865825955.html
Липчане отремонтировали исторический дом в Мариуполе
Липчане отремонтировали исторический дом в Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2023
Липчане отремонтировали исторический дом в Мариуполе
Подрядная организация Фонда капитального ремонта Липецкой области завершила ремонт знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе; достопримечательность,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:04
2023-04-17T15:04
липецкая область
игорь артамонов
мариуполь
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ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Подрядная организация Фонда капитального ремонта Липецкой области завершила ремонт знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе; достопримечательность, украшенная двумя маскаронами в виде головы льва, находится в исторической части города, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, весной прошлого года дом пострадал от обстрелов. Его восстанавливали под контролем Фонда капитального ремонта Липецкой области. Строители отремонтировали крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид.Артамонов отметил, что на данный момент дом проходит приемку, после чего будет передан городу, как и еще порядка 30 объектов, среди которых детский сад, школа и технический лицей. В большинстве из них строительно-монтажные работы уже завершены."Липецкая область стала одним из первых регионов, пришедших на помощь Мариуполю в работе по восстановлению инфраструктуры, строительству и благоустройству. Липецкие строители проделали большую работу, благодаря которой жители города вернулись в свои дома. Взятые обязательства регион выполнит полностью", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, мариуполь
Липецкая область, Игорь Артамонов, Мариуполь

Липчане отремонтировали исторический дом в Мариуполе

© Фото : пресс-служба Правительства Липецкой области Знаменитый особняк в стиле модерн в Мариуполе
Знаменитый особняк в стиле модерн в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : пресс-служба Правительства Липецкой области
Знаменитый особняк в стиле модерн в Мариуполе
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ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Подрядная организация Фонда капитального ремонта Липецкой области завершила ремонт знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе; достопримечательность, украшенная двумя маскаронами в виде головы льва, находится в исторической части города, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, весной прошлого года дом пострадал от обстрелов. Его восстанавливали под контролем Фонда капитального ремонта Липецкой области. Строители отремонтировали крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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Артамонов отметил, что на данный момент дом проходит приемку, после чего будет передан городу, как и еще порядка 30 объектов, среди которых детский сад, школа и технический лицей. В большинстве из них строительно-монтажные работы уже завершены.
"Липецкая область стала одним из первых регионов, пришедших на помощь Мариуполю в работе по восстановлению инфраструктуры, строительству и благоустройству. Липецкие строители проделали большую работу, благодаря которой жители города вернулись в свои дома. Взятые обязательства регион выполнит полностью", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМариуполь
 
 
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