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Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве
Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве - РИА Новости, 17.04.2023
Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве
Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется заменить свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, сообщил журналистам РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:16
2023-04-17T14:16
2023-04-17T14:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется заменить свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что самые масштабные работы запланированы на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзная, Нижегородская и Беговая, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865569971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется заменить свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что самые масштабные работы запланированы на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзная, Нижегородская и Беговая, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле.
«
"Ремонт дорог проводится ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве