https://ria.ru/20230417/remont-1865811879.html

Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве

Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве - РИА Новости, 17.04.2023

Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве

Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется заменить свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, сообщил журналистам РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:16

2023-04-17T14:16

2023-04-17T14:16

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петр бирюков

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется заменить свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что самые масштабные работы запланированы на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзная, Нижегородская и Беговая, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865569971.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы