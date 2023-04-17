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Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве - РИА Новости, 17.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:16 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/remont-1865811879.html
Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве
Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве - РИА Новости, 17.04.2023
Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве
Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется заменить свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, сообщил журналистам РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:16
2023-04-17T14:16
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петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется заменить свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что самые масштабные работы запланированы на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзная, Нижегородская и Беговая, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков: работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется заменить свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что самые масштабные работы запланированы на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзная, Нижегородская и Беговая, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле.
«
"Ремонт дорог проводится ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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