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В ЦБ ответили на вопрос о выдаче льготных кредитов на приватизацию - РИА Новости, 17.04.2023
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17:10 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/regulirovanie-1865865141.html
В ЦБ ответили на вопрос о выдаче льготных кредитов на приватизацию
В ЦБ ответили на вопрос о выдаче льготных кредитов на приватизацию - РИА Новости, 17.04.2023
В ЦБ ответили на вопрос о выдаче льготных кредитов на приватизацию
Банк России вряд ли будет менять регулирование для того, чтобы банки давали льготные кредиты на приватизацию государственного муниципального имущества, заявила... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:10
2023-04-17T17:10
эльвира набиуллина
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России вряд ли будет менять регулирование для того, чтобы банки давали льготные кредиты на приватизацию государственного муниципального имущества, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Просто льготные кредиты по факту покупки… банки вряд ли будут давать, и мы здесь вряд ли будем менять регулирование, потому что важно, чтобы… кредиты возвращались", - заявила Набиуллина, отвечая на вопрос о том, будет ли создана программа дешевых долгосрочных займов по выкупу государственного муниципального имущества. Глава ЦБ объяснила, что принимая решение, выдавать компании компания, которая хочет купить такое предприятие, кредит на покупку или нет, банк будет оценивать не только желание купить, но и платежеспособность компании. Банкам важно, в каком состоянии это предприятие, какой у него денежный поток, насколько вернется кредит, добавила она. При этом Набиуллина согласилась с тем, что то имущество, которое не используется или используется неэффективно, нужно передавать в частные руки.
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эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Эльвира Набиуллина, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ ответили на вопрос о выдаче льготных кредитов на приватизацию

ЦБ не планирует менять регулирование для выдачи льготных кредитов на приватизацию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России вряд ли будет менять регулирование для того, чтобы банки давали льготные кредиты на приватизацию государственного муниципального имущества, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Просто льготные кредиты по факту покупки… банки вряд ли будут давать, и мы здесь вряд ли будем менять регулирование, потому что важно, чтобы… кредиты возвращались", - заявила Набиуллина, отвечая на вопрос о том, будет ли создана программа дешевых долгосрочных займов по выкупу государственного муниципального имущества.
Глава ЦБ объяснила, что принимая решение, выдавать компании компания, которая хочет купить такое предприятие, кредит на покупку или нет, банк будет оценивать не только желание купить, но и платежеспособность компании. Банкам важно, в каком состоянии это предприятие, какой у него денежный поток, насколько вернется кредит, добавила она.
При этом Набиуллина согласилась с тем, что то имущество, которое не используется или используется неэффективно, нужно передавать в частные руки.
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